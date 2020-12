Zeman: Vakcína je světlo na konci tunelu. Jehel se bojím, ale očkovat se nechám

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru uvedl, že vakcína proti novému koronaviru je světlem na konci tunelu. Sám se nechá očkovat až poté, co budou očkováni lidé v první linii, a to nehledě na jeho strach z jehel.

Jednou z otázek, které prezident Zeman čelil v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News, byla, co se musí stát, aby rok 2021 byl lepší, než končící rok 2020.

„Tak především by musela skončit pandemie, to je cesta ven. Zaprvé, i když samozřejmě jsem ve svých veřejných prohlášeních vždy podporoval nošení roušek, a trvám na tom, že je to dobře, tak světlo na konci tunelu je zřejmě až vakcína. A pokud během příštího roku ta vakcína zabere, tak budeme z nejhoršího venku,“ odpověděl státník.

Zeman se podle svých slov nechá očkovat, ale až teprve poté, co budou očkováni lidé pracující v první linii. Očkování politiků před televizními kamerami přitom označil za šaškárnu.

„Nechám se sice očkovat, ale nebudu dělat žádnou šaškárnu s televizními kamerami. To znamená, počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotníci. Druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchranného systému. Já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany s tím, že nevím, jestli se mně to podaří, ale budu loudit, abych z těch vakcín, které se nabízejí, jsem dostal jednosložkovou vakcínu, což by znamenalo, že ušetřím jedno píchnutí jehlou. Když se něco nepodaří, co se dá dělat,“ prohlásil český prezident.

V této souvislosti dodal, že bude stačit, když se lidé dozvědí, že prezident byl očkován, a neuvidí ho, jak bolestně šklebí, protože on „opravdu jehly nemá rád“.

„To, že můj strach, celoživotní strach z jehly existuje, neznamená, že se nenechám očkovat právě proto, že prezident by měl jít napřed, ale to neznamená, že se z toho bude dělat televizní show,“ dodal na téma očkování prezident Zeman.

Vakcína

Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci předevčírem sdělil, že první várka vakcíny od společnosti Pfizer dorazí do Česka 26. prosince. Bude se přitom jednat o několik desítek tisíc dávek, které budou nasměrované do očkovacích center velkých nemocnic.