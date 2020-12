„Jsem pro drastická zpřísnění opatření.“ Zeman se vyjádřil na téma boje s koronavirem v zemi

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru uvedl, že by byl pro silné zpřísnění opatření pro boj s šířením nového koronaviru, a to ještě před Vánoci. Ukázal na Švédsko jako na zemi, která situaci nezvládla.

V rozhovoru pro CNN Prima News Miloš Zeman byl tázán, jak by postupoval v souvislosti s rostoucími počty odhalených nových případů koronaviru. Moderátorka se zeptala, zdali by byl pro okamžité zpřísnění opatření i nyní, v předvánočních časech.

„Ano, ale já už jsem to říkal mnohokrát. Já jsem dokonce říkal, že jsem pro drastická zpřísnění, a vím, že je to nepopulární, ale na druhé straně je to užitečné,“ odpověděl český prezident.

Systém PES, který je nyní klíčovým ukazatelem pro stanovování míry opatření v zemi, je podle slov Miloše Zemana vypracován tak, že předpokládá, že situace se bude zlepšovat. Podle informací ministerstva zdravotnictví se situace v současné době naopak postupně zhoršuje.

„Systém PES byl vypracován s tichým předpokladem, že situace se bude zlepšovat, a v takovém případě by byl naprosto vynikající. Nicméně situace se naopak zhoršila, to znamená, teď už bychom měli být ne ve čtvrtém, ale dokonce v pátém stupni. A autoři tohoto systému si uvědomují, že by narazili na odpor veřejnosti při přechodu do pátého stupně. Já si myslím, že je potřeba mít odvahu a někdy se s názorem veřejnosti rozejít,“ uvedl prezident.

Zeman pro ilustraci poukázal na Švédsko, kde čelní představitelé státu přiznali, že nezvládli situaci.

„Teď jsem četl projev švédského krále, který říkal, že Švédsko naprosto selhalo v boji s koronavirem, tak řekněme si, že se nebudeme podbízet veřejnosti tak, jako se to stalo v létě, že budeme říkat, že rozvolnění je krásná věc, ale pak máme deset tisíc mrtvých. Musíme čekat s poměrně striktními opatřeními až do doby, než přijde vakcína,“ dodal prezident na účet možného zpřísňování opatření.

Miloš Zeman v souvislosti s očkováním a testováním na nový koronavirus vyzval k tomu, aby vláda našla způsob, jak se vyhnout povinování občanů procházet těmito procedurami.

„Já bych především varoval před tím, aby něco bylo povinné. Ať jsou to testy, ať je to očkování, ať je to cokoli. Jsme svobodní a samostatní lidé a dokážeme se sami rozhodnout. Tak jako i já přes nelásku vůči jehlám jsem se rozhodl, že se nechám očkovat. To znamená, jakmile je něco v České republice povinné, je tu způsob, jak to obejít, jak se tomu vyhnout, a pokud to absolvujete, jak to nenávidět,“ prohlásil Miloš Zeman v rozhovoru s Terezií Tománkovou.

Situace v Česku

Rizikový index protiepidemického systému PES je v Česku třetí den na nejvyšším, tedy pátém stupni. Index nabral 76 bodů ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Oficiálně v zemi nyní platí čtvrtý stupeň. V sobotu podle informací ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku 5281 případů covidu-19.

Počty nemocných, kteří skončili v nemocnici, v sobotu klesly oproti pátku zhruba o tři stovky na 4484, z toho 592 pacientů je ve vážném stavu.