Zeman podnikatelům: Stát není kasička, ale soud poslední záchrany

Prezident v rozhovoru pro CNN Prima News s Tererií Tománkovou uvedl, že stát by neměl vyhovět žádostem podnikatelů a neproplácet jim ušlé zisky.

„Nebudu oblíbený, ale to mně nevadí. Já pokládám za rozumné kompenzace krytí fixních, respektive režijních nákladů. Nepokládám za rozumné kompenzace například krytí ušlého zisku, abychom byli zcela konkrétní. Podepsal jsem návrh rozpočtu, který má obludný schodek pět set miliard korun, a z tohoto schodku lze samozřejmě vyplatit takové kompenzace, ale nemělo by to být plýtvání,“ zmínil v rozhovoru na téma kompenzací český prezident.

Tománková v reakci na prezidenta kontrolovala tím, že mnoho podnikatelů volá právě po pokrytí ušlého zisku ze strany státu s tím, že je to prý spravedlivé. Napřímo zadala Zemanovi otázku, proč by se to tak nemělo dělat.

„Protože na to peníze stát nemá. Stát není pojišťovna, stát není kasička. Stát je cosi jako soud poslední záchrany a soud poslední záchrany pro podnikatele znamená, že mu přes některé konkrétní systémy, třeba Antivirus, zaplatíte zaměstnance, že mu zaplatíte ty fixní náklady, to znamená energii, nájemné a tak dále, ale proboha platit mu ještě ušlé tržby, to pokládám za něco, co si opravdu nemůžeme dovolit,“ odpověděl prezident.

Zeman vyzval podnikatele, kteří říkají, že už jim docházejí finanční rezervy, aby se obrátili na instituce, které podporu poskytují. „Nemůžou sedět na zadku a nemůžou jenom čekat, že jim na účet něco přijde,“ prohlásil Miloš Zeman s tím, aby se lidé obraceli na Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě, že to nedodržuje své sliby.

V souvislosti s kompenzacemi a těžkostmi vznikajícími kvůli epidemii koronaviru v rozhovoru rovněž zaznělo, že nouzový stav v Česku by mohl trvat až do března či dokonce do května. Politiky odmítající prodloužení nouzového stavu Zeman označil za „politické hyeny“ odesílající stovky a tisíce lidí na smrt, aby si před volbami zvýšili popularitu.

Během rozhovoru došlo i na lidi odmítající roušky. Jejich logika je údajně v současné situaci „války s covidem“ špatná.

„Všichni ti antirouškaři mně tak trochu připomínají pacifistické demonstrace v době, kdy už tady mezi dvěma světovými válkami byl Adolf Hitler a chystal se k expanzi, a ti pacifisté říkali, nie wieder Krieg. Znělo to krásně, jenomže Hitler tu válku chtěl a proti němu bylo potřeba postavit svoji vlastní válku. No a my jsme ve válce s covidem. To znamená, jestliže jsme v situaci, kdy například nenosíme roušky, a támhle někteří, kdo se zviditelňují, budou ukazovat svoje libá ústa bez roušek, no tak v takovém případě se pouze zvyšuje pravděpodobnost rozšíření infekce,“ prohlásil Miloš Zeman.

Kritika vládních opatření

Mezi nejhlasitější kritiky vládních opatření, která se podnikají v údajném boji proti koronaviru, patří bývalý prezident Václav Klaus. Ten při několika příležitostech v minulosti neměl správně nasazenou roušku. Bylo rovněž informováno, že se jeho nošením roušek měla dokonce zabývat policie.

V nedávném rozhovoru pro CNN Prima News zpochybnil vládní modely pro vývoj nemoci i klíčový ukazatel PES, podle něhož se v zemi zastavují opatření proti šíření koronaviru.