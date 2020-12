„Když Rusové či Číňané dostaví Dukovany, nic se nestane.“ Zeman se postavil názoru Senátu

„Dukovany už byly postavené Rusy, Temelín ostatně také. Nezdá se, že by tyto dvě elektrárny nepracovaly a nepracovaly dobře. Ale já Vám řeknu svůj pohled a mě vůbec nezajímá, jakou nálepku ta nabídka má. Mě zajímá, jaká je cena a jaké jsou technické parametry. Vy zajisté znáte, že čím více je uchazečů v nějakém tendru, tím lepší jsou podmínky a naopak. Takže ti, kdo chtějí redukovat tento tendr o dva uchazeče, poškozují národní zájmy České republiky, protože provokují zvýšení ceny na Dukovany, ať to bude kdokoliv. To znamená, zbudou tam tři, Korejci Francouzi a Američané. Dodal bych, že to nejsou Američané, jak nevzdělaná média občas uvádí, protože už jsou to delší dobu Kanaďané. Westinghouse zbankrotoval a Kanaďané ho převzali,“ uvedl prezident v rozhovoru pro CNN Prima News.

Zeman tak reagoval na připomínku moderátorky Terezie Tománkové, že Senát v průběhu tohoto týdne vyzval vládu, aby z výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vyloučila společnosti z Ruska a Číny, a to údajně z bezpečnostních důvodů. Stejný názor v minulosti vyslovila i vládní odborná skupina.

„Položte si otázku, co by se stalo, kdyby náhodou Rusové nebo Číňané vyhráli ten tendr. Myslím si, že by se nestalo nic podstatného. Museli by splnit podmínky, které byly v té smlouvě uzavřené, a to by bylo všechno. Pokud jde o Vaši poznámku k bezpečnostním složkám, víte, vzhledem k tomu, že tyto složky podle mého názoru nepracují příliš efektivně, tak tady mají možnost, jak se zviditelnit, jak ukazovat, jak jsou důležité, ale ve skutečnosti je to normální soutěž. A v soutěži vyhrává ten nejlepší,“ dodal na téma spekulací okolo bezpečnosti při dostavbě Dukovan prezident.

Miloš Zeman uvedl, že klíčovými faktory při výběru společnosti, která se bude dostavbě věnovat, bude cena a technické parametry. Podle jeho slov, když se bude projekt dostavby jaderné elektrárny posuzovat podle bezpečnostních parametrů, „které jsou často přehnané a zveličené“, tak ve výsledku může země dostat méně kvalitní produkt za neúměrně vysokou cenu.

Dukovany

Podle původních plánů společnosti ČEZ měl být tendr na dostavbu Dukovan vypsán ještě do konce letošního roku. Předseda vlády Andrej Babiš v této souvislosti uvedl, že tendr zatím není kompletně připraven, a ani není vhodné, aby se o tak velké otázce rozhodovalo několik měsíců před volbami.