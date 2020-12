Vláda nebude od pondělka zpřísňovat opatření proti koronaviru

Podle informací Babiše se bude o možném zpřísnění jednat až ve středu, řekl v České televizi. Klíčový index PES se již po dobu několika dní nachází na páté úrovni. Současná opatření ovšem platí pro čtvrtý stupeň.

Předseda vlády v této souvislosti ale uvedl, že situace je poněkud jiná ve srovnání s říjnem. Neroste prý počet lidí v nemocnicích a fungují antigenní testy.

Ve středu by prý měl s návrhem na zpřísnění opatření přijít ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vláda rovněž musí žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, jenž zatím platí do 23. prosince, dodal.

Předseda vlády ve vysílání České televize odmítl spekulovat o tom, zdali dojde k uzavření obchod při přechodu na pátý stupeň. Ty jsou nyní při čtvrtém stupni otevřené.

Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman dnes v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že by byl pro okamžité zpřísnění opatření proti koronaviru.

„(…) Jsem pro drastická zpřísnění, a vím, že je to nepopulární, ale na druhé straně je to užitečné,“ uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru s Terezií Tománkovou.

Systém PES, který je nyní klíčovým ukazatelem pro stanovování míry opatření v zemi, je podle slov Miloše Zemana vypracován tak, že předpokládá, že situace se bude zlepšovat. Podle informací ministerstva zdravotnictví se situace v současné době naopak postupně zhoršuje.

„Systém PES byl vypracován s tichým předpokladem, že situace se bude zlepšovat, a v takovém případě by byl naprosto vynikající. Nicméně situace se naopak zhoršila, to znamená, teď už bychom měli být ne ve čtvrtém, ale dokonce v pátém stupni. A autoři tohoto systému si uvědomují, že by narazili na odpor veřejnosti při přechodu do pátého stupně. Já si myslím, že je potřeba mít odvahu a někdy se s názorem veřejnosti rozejít,“ prohlásil v rozhovoru prezident.

Zeman pro ilustraci poukázal na Švédsko, kde čelní představitelé státu přiznali, že nezvládli situaci a země se nyní nachází ve složité epidemiologické situaci.