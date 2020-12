Nová mutace koronaviru se dostala už i do Česka. Co na to říkají vědci?

Světem se šíří nová a mnohem nakažlivější mutace onemocnění covidu-19. Upozorňuje na to i Světová zdravotnická (WHO) organizace, podle které by evropské země měly být ostražité. Česká Národní referenční laboratoř (NRL) ale uvedla, že zmutovaný vir byl u českých pacientů zaznamenán již na začátku podzimu.

Vypadá to, že Českem se zmutovaný typ koronaviru začal šířit již na podzim, a to v rámci druhé koronavirové vlny. Podle mnohých by to tak vysvětlovalo například to, že se někteří lidé, u nichž už byl covid-19 diagnostikován v minulosti, nakazili znovu.

„Na více místech v Česku, především v Praze a ve Středočeském kraji, se zcela nezávisle na sobě objevují nové varianty koronaviru. To jsou naše zjištění, protože většina námi vyšetřovaných vzorků pochází z Prahy a okolí. Nicméně stejná situace je pravděpodobně v celé republice,“ řekla deníku Právu Helena Jiřincová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

„My sekvenujeme (proces, při němž se určuje primární struktura daného bio­polymeru – průkaz identity organismu, pozn. red.) od začátku, tedy od jara jako jediní u nás ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem. I přesto, že ani jedna z pracovních skupin nemá dostatečně finanční ani personální kapacity. Řekla bych, že z čistého entuziasmu. Nevím přesně, jaká mutace se šíří v Británii, ale my jsme už v září odhalili novou variantu SARS-CoV-2 v několika zájmových ohniscích v Praze,“ dodala.

Podle ní může tato mutace potenciálně měnit antigenní odlišnost této skupiny varianty SARS-CoV-2 . Dodala přitom, že je tento nález z hlediska změny povrchové struktury významný. Jiřincová jako první tento nález objevila a publikovala ho ve své zprávě.

Podle molekulární bioložky se na podzim hovořilo především o ohnisku v pražském klubu Techtle Mechtle. Poznamenala rovněž, že mutace jsou sice pozorovány po celém světe, ale přeci jen se různí.

„Ne ve všech mutacích se shodujeme. Některé vznikají nezávisle na sobě jako reakce na imunitní odpovědi lidského organismu, jiné se šíří v souvislosti s cestováním lidí. Mutace je pozorována na celém světě. Občasné případy prokázané reinfekce mohou souviset právě s těmito změnami,“ poznamenala odbornice.

Účinnost vakcíny proti novému kmenu

A jak to bude s funkčností vakcíny? Odborníci tvrdí, že nový kmen SARS-CoV-2 sice může představovat komplikaci pro výrobce vakcíny, nikoli však zásadní.

„Do července bylo identifikováno 12 000 mutací koronaviru,“ dal za příklad Plevka.

K věci se vyslovil ku příkladu šéf výzkumné skupiny Strukturní virologie v CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně, virolog Pavel Plevka. Podle něj je běžné, že viry stále nějak mutují – mají to totiž v povaze.

Vzápětí podotkl, že nedávno zjištěná mutace znamená malou změnu spike proteinu, tedy takzvanou bodlinku viru, se kterým pracuje vakcína. I tak je však pravděpodobné, že to účinnost vakcíny neovlivní.

„Mutace identifikovaná týmem doktorky Jiřincové ovlivňuje strukturu spike proteinu, který tvoří výstupky na povrchu viru. Spike protein je cílem vyvíjených vakcín, které mají za cíl naučit imunitní systém tento výstupek rozpoznat. Mutace spike proteinu mohou tedy účinnost očkování ovlivnit,“ připustil.

Kdyby k tomu však došlo a vyšlo najevo, že vakcinace není vůči mutantnímu typu koronaviru tak účinná, výrobci si s tím snadno poradí.

„Právě proto můžeme být rádi, jak úžasnou technologii výrobci vakcíny použili. Jde o mRNA (messenger RNA, tedy poslíček – jednovláknové nukleové kyseliny) vakcíny a ty mají výhodu, že se u nich snadno změní matrice sloužící pro tvorbu proteinu. Tedy, že na jiné varianty viru může výrobce rychle odpovědět. Vysvětlila bych to asi tak, jako když na kabát našijete nové knoflíky. Látka i střih zůstávají, šicí stroje jedou dál, jen se použijí jiné knoflíky,“ vysvětlila Jiřincová.

A co mutace v Británii?

Pokud jde o agresivnější mutaci viru, která se aktuálně šíří napříč Velkou Británii, britští a kanadští vědci dospěli k závěru, že ani v tomto případě by účinnost vakcíny neměla být ohrožena. A za tím si stojí i Plevka.

„Mutant v Británii má 23 mutací, některé z nich ve spike proteinu. Zatím nejsou obavy, že by na něj nefungovala vakcína nebo léky, ale je podezření, že se šíří v populaci rychleji než ostatní varianty viru,“ dodal odborník.

„Je to skutečné varování, kterému musíme věnovat větší pozornost. Tyto mutace se určitě rozšíří, a my – vědecká komunita – je musíme pečlivě sledovat. Nikdo by se ale neměl bát, že dojde k jediné katastrofické mutaci, která náhle učiní veškerou imunitu a očkovací látky nepoužitelnými,“ nechal se slyšet Jesse Bloom, evoluční biolog z Výzkumného centra Freda Hutchinsona v Seattlu.

Spousta zahraničních expertů navíc podotýká, že by genetické změny viru musely probíhat roky, než by virus zmutoval natolik, aby současné vakcíny přestaly fungovat.

A podoboně se k věci staví také Kartik Chandran, virolog z College of Medicine Alberta Einsteina v New Yorku. „Faktem je, že na koronavirus právě míří tisíc velkých zbraní. Bez ohledu na to, jak se vykrucuje, není pro něj snadné najít genetické řešení, které by skutečně dokázalo bojovat proti všem těmto protilátkám, nemluvě o samotné imunitní reakci,“ uvádí.

Vědci však přiznávají, že není pochyb o tom, že nový koronavirus bude mutovat stále více.

„Původně jsme mysleli, že nový koronavirus je stabilní a je nepravděpodobné, že by měl šanci imunitní odpovědi vyvolané vakcínami uniknout. Během několika posledních měsíců se však ukázalo, že k mutacím může dojít. Vzhledem k tomu, že selekční tlak (na mutování, pozn. red.) roste s masovým očkováním, domnívám se, že tito mutanti budou stále častější,“ řekl Deepti Gurdasani, klinický epidemiolog na londýnské univerzitě Queen Mary.