Česko hlásí dalších 3 364 případů koronaviru. Vláda však dnes nebude rozhodovat o zpřísnění opatření

Nejnovější informace tak hovoří o tom, že se s nemocí aktuálně potýká 82 426 lidí. Od začátku epidemie, která u nás vypukla 1. března, se tak nemocí nakazilo již celkem 627 523 osob.

Pokud jde o počet lidí v nemocnici, nyní je hospitalizováno celkem 4 398 pacientů. Dle statistik však již šestý den po sobě klesá podíl hospitalizovaných na celkovém počtu aktuálně nakažených. Uveďme, že 14. prosince to bylo 10,4 procenta a v neděli 20. prosince jen 5,3, byť pokles oproti sobotě zpomalil.

Dobrou zprávou je, že se z koronaviru podařilo uzdravit již 534 686 lidem. Naopak 10 411 lidí nemoci podlehlo.

Na webu se rovněž uvádí, že bylo vykonáno celkem 3 538 944 laboratorních testů. Za zmínku přitom stojí, že v současné chvíli je procento pozitivních testů na vzestupu. Laboratoře v neděli provedly 10 715 testů, z nichž 31,4 procenta bylo pozitivních. V předchozích dnech se přitom poměr pozitivních testů pohyboval kolem 25 %.

PES je na 5. stupni

S rostoucími čísly souvisí také to, že se protiepidemický systém PES již čtvrtý den pohybuje na úrovni 76 bodů. To tedy znamená nejvyšší 5. stupeň rizika. Hodnoty indexu tak rychle rostou, jelikož naše země teprve v pátek přešlo ze třetího do čtvrtého stupně.

K věci se v neděli vyjádřil premiér Andrej Babiš, podle kterého bude vláda řešit přesun do 5. stupně až na svém středečním zasedání. Kabinet tak nebude v pondělí zpřísňovat opatření proti koronaviru, a to nehledě na rostoucí čísla nových nakažených. I když se klíčový index PES nachází na páté úrovni, současná opatření ovšem platí pro čtvrtý stupeň. Předseda vlády v této souvislosti však uvedl, že situace je poněkud jiná ve srovnání s říjnem. Neroste prý počet lidí v nemocnicích a fungují antigenní testy.

Ministr vnitra Jan Hamáček se však v rozhovoru pro Seznam nechal slyšet, že je prý jen otázka času, od kdy se Česko přesune do pátého stupně PES. „Na ta čísla musíme reagovat,“ uvedl.

Dnes se bude kabinet spolu s Ústředním krizovým štábem zabývat novou mutací koronaviru. Tento nový kmen covidu-19 je totiž až o 70 procent nakažlivější a Světová zdravotnická organizace (WHO) již varovala, aby byly evropské země dostatečně ostražité.

Vláda rovněž musí podle Babiše žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, jenž zatím platí do 23. prosince.