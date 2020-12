Vracíte se z Británie? Petříček řekl, jak máte postupovat

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, jak mají lidé postupovat po návratu z Velké Británie. V Ranním Interview Radiožurnálu uvedl, že nyní budou muset povinně do karantény.

Česká republika zrušila od pondělního poledne všechny lety do Velké Británie. K obdobnému kroku se nejspíše odhodlá většina zemí EU. Důvodem je nová mutace koronaviru, která může být ještě více nakažlivá. Petříček ovšem ujišťuje, že zastavení letů je pouze dočasným opatřením.

„Vláda musela již včera rozhodnout o tom, že lidé, kteří se vrací z Velké Británie, musí nastoupit povinně karanténu. Není možné přicestovat pouze s testem. Dnes dočasně budou zastaveny lety z Velké Británie do České republiky,“ vysvětlil Petříček.

Domácí karanténa je nařízena pro všechny osoby, které v Británii posledních 14 dnech pobývaly alespoň 24 hodin. Karanténu je možné ukončit nejdříve pátým dnem po negativním PCR testu.

Ministr dále dodal, že je stále možná pozemní cesta pro návrat. Nicméně tiskové oddělení ministerstva zahraničních věcí redakci TN.cz dříve uvedlo, že cesta přes Lamanšský průliv spojující Británii s Francií je rovněž uzavřena. Zrušila se pozemní i lodní doprava.

Předvánoční razantní zpřísnění pravidel pro jiné země Petříček nepředpokládá. Doplnil ale, že se může situace měnit na cestovatelském semaforu. Od pondělí je nově do nejvyšší, červené, kategorie, zařazeno Dánsko, zatímco Španělsko, kde se situace zlepšuje, se přesunulo do oranžové kategorie.

„Když občané přicestují ze země, která je zařazena do kategorie nejvyššího rizika, musí cestovat buď s testem, nebo si ho udělat velmi rychle po příjezdu, anebo nastoupit do karantény,“ vysvětlil Petříček.

Přeshraniční styk se sousedy

Petříček v rozhovoru dále uvedl, že v pondělí bude jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) o uvolnění pohybu se Slovenskem. Slovensko minulý týden oznámilo, že vpustí na své území Čechy i s antigenním testem. Podle Petříčka by do úvahy připadalo, aby se Češi bezprostředně po návratu do České republiky mohli otestovat antigenním testem.

V novém roce by měla pokračovat jednání i s Německem a Rakouskem o vzájemném uznávání antigenních testů.

„Potom chceme po Novém roce určitě pokračovat v jednáních s Německem a Rakouskem. Jsme na dobré cestě, abychom právě po Novém roce mohli používat ty levnější testy,“ sdělil ministr.

V případě zhoršující se epidemiologické situaci Petříček vyjádřil naději, že se situace přes vánoční svátky může zlepšit.

„V tuto chvíli čísla odpovídají pátému stupni. Zároveň ale také ze zkušeností epidemiologů vyplývá, že právě vánoční svátky – pokud jde třeba o respirační nemoci – spíše pomohou situaci uklidňovat. Určitě budu čekat na detailní informace od ministerstva zdravotnictví a podle toho bude také vláda rozhodovat. Ale jak jsem řekl, Vánoce většinou pomohou situaci zlepšit, takže je možná otázka, jestli s tím nepočkat těsně po svátcích,“ řekl Petříček.

V neděli premiér Andrej Babiš v České televizi avizoval, že o přesunu do pátého, nejpřísnějšího stupně bude vláda jednat ve středu.