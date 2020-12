„Opozice stále jen kritizuje, buď otevíráme pomalu, nebo rychle.“ Havlíček poslal vzkaz nespokojený davům v obchodech

Během adventu se tržby některých prodejců oproti stejnému období minulého roku až zdvojnásobily. Výjimkou nebyly dlouhé fronty a davy lidí čekající před obchody ještě před otevřením. To, že mají prodejci plné ruce práce a padají nákupní rekordy, je podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka v podstatě pozitivní věc.

„Jednoznačně to pomohlo obchodníkům. Podle mého názoru to rozhodlo o tom, že tu tisíce subjektů nezkrachují,“ uvedl ministr.

„Oni neví ze dne na den, kdy se vláda rozmyslí, takže se nedivím, že vzali nákupy útokem. Zlobím se na vládu za ta chaotická opatření,“ řekl poslanec Jan Skopeček (ODS).

V posledních dnech ale stoupají počty nakažených a opoziční poslanci z toho viní právě vládu. Davy by podle nich nebyly takové, kdyby lidé věděli, co čekat.

Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil rovněž není spokojen a vzory by hledal v zahraničí: „Třeba v Rakousku a Německu jasně řekli datum, kdy zavřou obchody, a lidé tak dopředu vědí, kdy nebudou moci nakupovat, mohou si v čase rozložit přípravy na Vánoce.“

„Opozice stále jen kritizuje a s ničím nepřijde, buď otevíráme pomalu, nebo rychle,“ reagoval Havlíček.

„Asi chtějí nakoupit. Není to podle mého soudu nic, co by se nedalo očekávat,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Připomeňme, že fungování maloobchodů se kvůli pandemii koronaviru řídí protiepidemickým systémem (PES) a nařízeními vlády, která vyhlašuje na základě nouzového stavu. Ten zatím platí do 23. prosince. Kabinet ale bude v úterý Sněmovnu žádat o jeho prodloužení, a to do 22. ledna.

Vicepremiér už dříve řekl, že i v případě prodloužení nouzového stavu budou obchody otevřené i na Štědrý den dopoledne.

Jak budou fungovat obchody během vánočních svátků?

Na vánoční svátky zůstanou prodejny zavřené a znovu se otevřou 27. prosince. Fungovat pak budou do Silvestra, poslední den v roce musejí zákazníci počítat se zkrácenou provozní dobou. Zavíracím dnem bude tradičně Nový rok. Vyplývá to ze zjištění a ankety ČTK mezi obchodníky.

Bez ohledu na další vývoj situace zůstanou 24. prosince zavřené prodejny Penny a Lidl. V provozu bude řetězec Kaufland, a to do 11.45 hod, stejně jako obchody Albert. Tesco bude otevřené do 11.00 hod, v tento den ale už nebude zajišťovat rozvoz on-line nákupů. Hypermarkety Globus budou otevřené do 11.30 hod. Billa bude fungovat do 12.00 hod.

Prodejny budou v běžné otevírací době fungovat mezi svátky. Na Silvestra se lidé do potravinářských řetězců dostanou nejpozději do 18.00 hod, kdy se zavřou obchody Kaufland nebo Albert. O hodinu dříve ukončí provoz například Tesco či Billa.

Prodejny nad 200 metrů čtverečních musejí být i za běžných okolností na vánoční svátky a Nový rok uzavřené, a to podle zákona o prodejní době v maloobchodě platného od konce roku 2016. Vztahuje se to také na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Podnikatelské svazy zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 státních svátků.