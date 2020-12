Situace se plošně zhoršuje, říká Hamáček. Blatný navrhne přesun do páté úrovně PES a zpřísnění opatření od pátku

„Pokud by nouzový stav nebyl prodloužen, tak padnou všechna omezení, která jsou podle krizového zákona,“ řekl Hamáček s tím, že jejich zavedení tak bude postrádat jakýkoliv smysl.

Proto je podle něj nezbytné, aby Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav , protože jinak by nebylo možné žádným způsobem tato opatření zpřísňovat.

„Čísla ukazují, že situace se zhoršuje plošně, budeme na to muset reagovat,“ vysvětlil nutnost pokračování nouzového stavu.

Vánoce a Nový rok jsou podle něj navíc ideální období k tomu, aby vláda přitvrdila opatření proti šíření koronaviru, neboť lidé méně chodí do práce a jejich mobilita se tak výrazně snižuje.

„Období přes Vánoce a Nový rok je z mého pohledu vhodné k nasazení těch přísnějších opatření,“ prohlásil předseda ČSSD s tím, že řadu přísnějších opatření tak lze podle něj nasadit s nižšími náklady.

„Ve středu se dozvíte víc,“ slíbil ministr vnitra s tím, že právě tento den, kdy už bude známý výsledek žádosti vlády, adresované Sněmovně, aby byl nouzový stav prodloužen o 30 dnů, probere kabinet zpřísnění proticovidových restrikcí.

Přesun do páté úrovně PES

Jak píší média, ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl ve středu navrhnout vládě nejpřísnější stupeň 5 proti šíření koronaviru, který začne platit od 25. prosince.

„Protože zatím trvá disproporce mezi nárůstem v nemocnicích a nárůstem počtu nově diagnostikovaných, navrhl jsem, aby definitivní rozhodnutí, zda dojde k přechodu do pátého stupně, padlo až ve středu,“ uvedl.

To by znamenalo i po Vánocích uzavření většiny obchodů s výjimkou potravin, lékáren či drogerií a zákaz vycházení od 21 hodin do páté hodiny ranní. Blatný přitom neočekává, že by se znovu upravovala tabulka protiepidemického systému, do škol by se tak vrátily jen děti z první a druhé třídy.

Česká republika bude podle ministra zdravotnictví postupovat ve shodě s dalšími evropskými státy, jak budou přistupovat k situaci občanů, kteří jsou momentálně ve Velké Británii, kde se objevila nová mutace koronaviru. Česká republika se přiřadila k zemím, které na své území od pondělního poledne nepustí žádné lety z Velké Británie.