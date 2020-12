Češi mají vakcínu proti koronaviru už na dosah ruky. Očkovat by se mělo začít v neděli

V pondělí Evropská komise schválila podmínečnou registraci vakcíny od firem Pfizer a BioNTech na trhu Evropské unie. To znamená, že do Česka by z belgického skladu měla první várka 975 dávek vakcín dorazit již v sobotu 26. prosince, a to do pražské nemocnice Motol. Odtud bude rozvezena do čtyř dalších pražských nemocnic a do dvou nemocnic v Brně.