Počty nakažených v ČR opět raketově rostou: Za pondělí přibylo 7860 nových případů nákazy covidem-19

Koronavirová epidemie opět sílí a situace v naší zemi není úplně příznivá. Svědčí o tom i údaje resortu zdravotnictví, podle kterých u nás za pondělí přibylo 7860 nakažených. Aktuálně tak v republice s nákazou bojuje 83 840 lidí. Pokud se zaměříme na celkový počet, zjistíme, že od začátku epidemie se covidem-19 v ČR nakazilo již 635 414 lidí.

Zmiňme také, žena počet testů byl v pondělí nejvyšší od 11. listopadu. Vyšplhal se totiž až na 30,2 %. Počet provedených testů byl zhruba stejný jako minulé pondělí, 26 025, ale počet pozitivních výsledků byl o 2600 vyšší. Celkem u nás laboratoře vykonaly již 3 566 393 testů.

V současné chvíli muselo být kvůli koronaviru hospitalizováno až 4728 pacientů, přičemž 602 z nich se nachází ve vážném stavu. V souvislosti s touto nemocí bohužel zemřelo již 10 562 osob, ale 541 012 pacientů se uzdravilo.

Pokud jde o to, kde je v současné chvíli situace nejhorší, určitě je to Ostrava. V tomto městě totiž připadá 644,4 infikovaných na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním sledovaném období. Následuje také Rychnov nad Kněžnou (634,9), Opava (623,6), Havlíčkův Brod (579,47) a Přerov (431,6).

Skóre PES a zpřísnění opatření

Nesmíme opomenout ani index rizika v protiepidemickém systému PES, který se již pátý den drží na tom nejvyšším, pátém, stupni pohotovosti. Jeho skóre totiž činí 76 bodů ze sta.

Již dříve jsme uváděli, že ve středu 23. prosince vláda hodlá projednat opatření proti koronaviru a možné změny. Předseda ČSSD Jan Hamáček na tiskové konferenci své strany uvedl , že Česko podle něj směřuje ke zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Řekl, že aktuální epidemiologická situace vyžaduje, aby nouzový stav, který u nás končí 23. prosince, byl prodloužen do 22. ledna.

Kromě toho se Hamáček nechal slyšet, že Vánoce a Nový rok jsou ideálním obdobím k tomu, aby vláda přitvrdila opatření proti šíření koronaviru, neboť lidé méně chodí do práce a jejich mobilita se tak výrazně snižuje.

„Čísla ukazují, že situace se zhoršuje plošně, budeme na to muset reagovat,“ vysvětlil a dodal: „Období přes Vánoce a Nový rok je z mého pohledu vhodné k nasazení těch přísnějších opatření.“

Rovněž se uvádí, že ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl ve středu navrhnout vládě nejpřísnější stupeň 5 proti šíření koronaviru, který začne platit od 25. prosince. To by znamenalo i po Vánocích uzavření většiny obchodů s výjimkou potravin, lékáren či drogerií a zákaz vycházení od 21 hodin do páté hodiny ranní. Blatný přitom neočekává, že by se znovu upravovala tabulka protiepidemického systému, do škol by se tak vrátily jen děti z první a druhé třídy.