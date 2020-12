Vláda ČR chce prodloužit nouzový stav do 22. ledna. Má podporu KSČM. Bude to však stačit?

Vláda České republiky chce prodloužit nouzový stav do 22. ledna, a to se zachováním přísných opatření proti šíření covid-19. Vládní návrh odsouhlasí KSČM, ostatní opoziční strany jsou proti. V současné době nouzový stav v Česku platí do 23. prosince. Zmiňme, že se země nachází ve čtvrtém stupni opatření proti šíření covidu-19.

Šéf Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) Jan Hamáček dal opozičním stranám prostor v krizovém štábu. Jedním z jeho členů je i komunista Zdeněk Ondráček. Ondráček ocenil snahu vlády představovat opozici nezbytné informace, aby mohla být přijata správná rozhodnutí. „Dostávám nyní denní svodku a každý den vidím všechna data, se kterými pracují vládní úředníci a ministři,“ zmínil se Ondráček.

V souvislosti s tím Ondráček uvedl, že vyzval své kolegy, aby návrh vlády schválili. „Já, jako garant této oblasti, jsem včera (v pondělí) obeslal kolegy z klubu a požádal je o stanovisko. Můj návrh je, abychom návrhu vlády vyhověli,“ nechal se slyšet.

Předseda SPD Tomio Okamura ale například prohlásil, že hnutí SPD prodloužení nouzového stavu odmítá. Nicméně, pro schválení návrhu by vládě měly stačit hlasy KSČM.

Pro zachování stavu nouze se vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Pro stupeň 4 a 5 se bez nouzového stavu neobejdeme,“ sdělil ministr. Blatný ve středu plánuje navrhnout vládě, aby se od 25. prosince Česká republika přesunula do 5, nejtvrdšího stupně opatření.

Znamenalo by to, že většina obchodů zůstane uzavřena i po skončení svátků. Výjimku představují potraviny, lékárny i drogerie. Od 21 hodiny do páté hodiny ranní by pak měl platit zákaz vycházení.

V současné době jsou zavřené restaurace (jídlo je možné brát pouze s sebou), hotely, bazény, fitness centra. Kostelů se zákaz nočního vycházení nedotkne, dostaly totiž výjimku kvůli vánoční půlnoční mši.

Ondráček se zmínil, že by chtěl projednat s ministrem zdravotnictví výjimku zákazu vycházení i na Nový rok. Ondráček navrhuje v noci z 31. prosince na 1. ledna povolit vycházky až do 2.00 hod. Ondráček se totiž domnívá, že je nezbytné povolit lidem zajít na přípitek k známým a přátelům. V opačném případě by to totiž mohlo přispět ke zhoršení nálad ve společnosti.