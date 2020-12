Zmutovaný virus místo očekávaného poklesu. Klaus ml. vysvětlil, proč evropské vlády nezvládají boj s pandemií

„Nouzový stav my podporovat nebudeme, stejně jako jsme ho nepodporovali doteď, protože současná situace se začíná blížit nekonečnému nouzovému stavu,“ uvedl Klaus ml. s tím, že nouzový stav má být něco mimořádného jako třeba válka nebo povodeň.

Klaus ml. je přesvědčen, že lidé nemůžou přestat žít, neboť tohle je nezbytná a přirozená potřeba. Politik proto vyčítá státu, že se zřekl své povinnosti zajistit výuku a de facto zrušil školu. „Uvědomme si, že děti na druhém stupni základní školy byly za uplynulý rok 2020 místo deseti měsíců ve škole jen tři a půl měsíce,“ zdůraznil Klaus ml.

Stejně jako děti nebyly prakticky rok ve škole, žít musí podle něj i další věkové skupiny.

„Jsem přesvědčen, že drtivá většina starých lidí se daleko víc bojí samoty, opuštěnosti a beznaděje než covidu. Člověk si uvědomuje, že život není nekonečný, a potřebuje se z něčeho těšit. Takový příklad. Nedávno jsem počítal, že někdy předloni byla krásná zima a hodně sněhu, to je asi jednou za osm let. Vedu si na to takový sešit, kdy nám u baráku v Peci pod Sněžkou napadne a kdy sleze sníh. Takže jsem si spočítal, že pokud je to jednou za osm let, zažiju to třeba ještě čtyřikrát. Stejné je to s Vánocemi. Když je vám 80 let, chcete vidět rodinu, protože si říkáte, že mohou být vaše poslední,“ řekl Klaus ml.

Argument vlády o tom, že potřebuje prodloužit nouzový stav, aby zajistila ochranu těch nejrizikovějších skupin, Klaus ml. však vůbec nevnímá. Vláda podle něj nikoho před ničím neochraňuje.

„Vláda tady zavádí od září nějaká opatření, virus akceleroval, pak začal klesat a teď zase stoupá. A to asi nedělá vláda. Takže to určitě není tak, že když počet nakažených klesne, je to zásluha vlády, a když počet nakažených stoupne, je příčinou to, že jste třeba za mnou nepřišel ve skafandru na rozhovor. Takhle to není. Virus se nějak šíří populací a představa vlád, že to řídí, není pravdivá,“ tvrdí politik.

Názorně to podle něj ukazuje příklad Velké Británie, která začala jako první v Evropě očkovat.

„Člověk by čekal, že budeme číst o dramatickém poklesu nákazy v Británii poté, co začali očkovat. Místo toho se dozvídáme, že tam putuje další a ještě nakažlivější mutace viru a státy EU zavírají leteckou dopravu z Británie,“ upozornil Klaus ml.

Politik ale souhlasí s tím, že je těžké předpovědět, jak virus může reagovat. Ale skutečnost, že místo zpráv o dramatickém poklesu počtu nakažených čteme něco úplně jiného o zmutovaném viru, vyvěrá podle něj zejména z toho, že „vlády v Evropě nedělají nic jiného, než co chtějí lidé slyšet“.

„Vládnou populisticky i normálně, když jde o daně či výdaje státního rozpočtu, a teď se to ukázalo ještě víc. Nejdříve se lidem snažili nakukat, že když se všechno včetně škol zavře, virus vyhubíme a budou hezké Vánoce,“ poznamenal předseda Trikolóry.

Poukazoval pak na to, že se nic takového nestalo, a proto politici teď znovu přemýšlejí, co by lidem slíbili dalšího.

„Spoléhají na to, že než se pořádně ukáže, jestli to funguje, bude už po volbách. Jde o sliby, nic jiného. Lidé musí žít teď a tady. Jako se to týká Vánoc. Poradil bych lidem, ať navštíví svou babičku a dědečka, protože je možná uvidí na Vánoce naposledy, i kdyby nebyl covid. Kolik dalších Vánoc by ještě prožili? Takhle jim stát vezme i ty možná poslední,“ dodal Klaus ml.

Každý, kdo má nějaké obavy o své zdraví, se podle Klause ml. má jít otestovat, ale neznamená to, že lidé mají pořád sedět zavření doma. „Psychické dopady na populaci můžou být velice devastující,“ varuje politik.

Sám by si přál, aby nějaká vakcína opravdu fungovala a zajistila vymýcení této nemoci. Ví však, co je politika.

„Ti, co to vyvíjejí a hlavně schvalují, jsou pod brutálním tlakem vlád. Představte si, že jste předseda vlády, už byste tu vakcínu chtěl a teď vám nějaký doktůrek nebo vědec začne říkat, že ještě ne, že ještě musí něco tři měsíce testovat atd. Tlak politických lídrů může být obrovský, že může standardní proces změnit,“ tvrdí předseda Trikolóry Václav Klaus ml.