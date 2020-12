Update koronaviru: PES je již 6. den na nejvyšším stupni pohotovosti, skóre stouplo na 81 bodů. Přibylo 10 821 případů

Nejnovější údaje ministerstva zdravotnictví uvádí, že za úterý 22. prosince přibylo 10 821 pozitivních případů. Dané číslo je o téměř tři tisíce případů vyšší, než byl údaj z úterý minulého týdne. Kromě toho se jedná o nejvyšší denní nárůst od 6. listopadu.

Aktuálně tak koronavirem v naší zemi trpí 88 722 lidí. Od začátkuu nás bylo zaznamenáno již 646 312 případů nákazy.

Pokud jde o počet uzdravených pacientů, ten se v současné době zastavil na čísle 546 926. Bohužel ale stále roste počet obětí – s koronavirem totiž zemřelo již 10 664 pacientů. Počet zemřelých na covid-19 v úterý stoupl o 51. Číslo se však může ještě změnit.

Co se týče situace v nemocnicích, k dnešnímu dni je v nich hospitalizováno 4 782 osob. Dobrou zprávou ale je, že se počet pacientů oproti stejnému dni předchozího týdne nezměnil.

Za zmínku stojí i to, že české laboratoře za uplynulých 24 hodin otestovaly 31 888 lidí. Ze včerejších 31 888 testů bylo pozitivních téměř 34 procent. Vyšší podíl pozitivních vzorků ze všech provedených testů byl v Česku zaznamenán naposledy 4. listopadu.

PES v nejhorším stupni

A jak je na tom epidemický index PES? Ne moc dobře. Index, podle kterého se řídí opatření proti šíření koronaviru, totiž ke středě vzrostl. Konkrétně se jedná o vzestup ze 76 na 81 bodů. Na hodnotě 76 bodů se index držel předchozích pět dní.

Ministerstvo za důvod nárůstu uvádí zvýšený podíl pozitivních testů za poslední týden. V pondělí byl totiž daný ukazatel na necelých 26 %, zatímco v úterý už těsně nad 27 %. Epidemická situace u všech čtyř ukazatelů ovlivňujících hodnotu indexu PES se tak zhoršila.

Vzhledem k výši indexu by tak Česko mělo spadat do pátého, nejhoršího, stupně. Upřesněme, že v pátém stupni je index PES ve všech krajích, kromě Prahy. Nejhorší situace aktuálně panuje v Karlovarském kraji (86 bodů).

Nouzový stav trvá dál

Nicméně, oficiálně u nás zatím stále platí protiepidemická opatření pro čtvrtý stupeň. To by se však mohlo brzy změnit, jelikož vláda dnes bude rozhodovat o přechodu do pátého stupně a možném zpřísnění opatření. Již v úterý se totiž český ministr zdravotnictví Jan Blatný nechal slyšet, že by 5. stupeň mohl začít platit od neděle 27. prosince.

Včera večer Poslanecká sněmovna PČR podpořila návrh vlády a prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Bude tedy platit do 22. ledna.

Pro návrh hlasovalo vládní hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM. Celkem prodloužení nouzového stavu podpořilo 55 zákonodárců ze 105 přítomných. Původně měl nouzový stav skončit dnes, tedy 23. prosince.

Poslance k prodloužení nouzového stavu urgovali premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)

„Epidemiologická situace není dobrá, začínají se plnit nemocnice. Prodloužení nouzového stavu je důležité proto, aby tu nebyl chaos a nebyly ohroženy životy našich občanů,“ uvedl Babiš.