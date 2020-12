Uživatelé jsou v rozpacích. Zahradil zaútočil na Kalouska a odhalil, zda a kdy by se mohl stát prezidentem

Europoslanec za ODS Jan Zahradil se na sociální síti obul do předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Důvodem se stalo to, že Kalousek často kope do ODS, s níž jde nyní jeho strana do koalice… Co mu vzkázal?

Zahradilovi se nelíbí, že Kalousek kope do občanských demokratů, bez nichž se nyní TOP 09 neobejde.

„M. Kalousek rozdává poslední dobou jeden rozhovor za druhým a je to smutné čtení. Všechno podle stejného mustru: pár zahořklých kopanců do ODS, zdůraznění vlastních zásluh (když se nepochválím sám, nikdo to za mě neudělá) a ujištění, že ještě nekončí (ač všichni vědí, že ano). Inu, ta porážka chutná hořce. V roce 2013 věřil, že jeho strana vystřídá ODS a sám to bude na pravici jednou koučovat. Dnes jeho spolustraníci přelezou 5 % jen díky koalici právě s „tou“ ODS a jemu samotnému ukázali palec dolů. Pro mě varující příklad, že z politiky by se mohlo/mělo odcházet včas a důstojněji,“ napsal Zahradil.

Na Facebooku tak dal jasně najevo, že Kalousek podle jeho názoru definitivně končí. Už je prý ale pozdě.

Rozporuplné reakce na internetu

Pod tímto příspěvkem na sociální síti se však záhy strhla opravdu rozsáhlá diskuze.

„Abyste se nedivil, až bude prezident,“ stálo v jednom komentáři.

Na ten všakvzápětí reagoval, a to následovně: „To budu já dřív předseda Evropský komise, mladá paninko.“

Nicméně, uživatelé sociálních sítí mu to také pěkně vytmavili a rozhodně europoslance nešetřili. Vzkazovali mu například, aby se i on sám „rozhoupal“ a z politiky odešel.

„No tak se, pane Zahradil, rozhoupejte, a důstojně a včas odejděte. Jste cca stejně dlouho jako Kalousek,“ podotkl jeden uživatel, na což mu Zahradil odepsal, ať se nebojí.

Někteří začali Zahradilovi vyčítat to, že v poslední době hojně kritizuje, a to nejen ostatní politiky, ale také politiky z řad své strany. Zřejmě tím naráželi na to, že se europoslanec často naváží do řeporyjského starosty Pavla Novotného. I na to měl však dotyčný odpověď: „Naštěstí už si mohu/budu říkat, co si opravdu myslím. Bez nějakého velkého taktizování. Možná to někoho překvapuje. Ale pro mne je to osvěžující.“

Záhy svůj argument názorně demonstroval na tom, když se vyjádřil k předvolební koalici s TOP 09. S tou totiž nesouhlasí, ale nehodlá to prý svým „kolegům, kteří to vymysleli, kazit“.

„...A já myslel, že sebereflexe a on Kalousek!“ neodpustil si další komentující.

Kromě kritiky se ale na síti objevily i slova podpory. Uživatelé Zahradilovi vzkazovali, že má pravdu a že s ní souhlasí.

„Souhlas. Kalda to tak dělal, dělá a určitě bude dělat vždy,“ myslí si někteří.