PES se vrací na nejvyšší 5. stupeň. Obchody zavírají, do škol mohou jen malé děti

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve středu po 14.00 hod upřesní podmínky přesunu země do pátého, tedy nejvyššího stupně systému PES. Obchody se tak znovu zavřou, přístupné zůstanou nanejvýš jen prodejny s potravinami a lékárny. Lidé se po nedávném částečném uvolnění opatření budou muset stýkat nanejvýš ve dvou.

Česká vláda ve středu rozhodla, že se naše republika od 27. prosince vrátí na pátou úroveň protiepidemického systému PES. Novinářům to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Česká republika do nejvyššího stupně přejde od 27. prosince. Důvod je zejména ten, že během dneška nadále rostou čísla o šíření nákazy. Jedná se o téměř 11 tisíc nově diagnostikovaných denně,“ sdělil po jednání vlády ministr zdravotnictví.

Při pátém stupni pohotovosti tak bude obyvatelům země umožněno opustit své domovy pouze v případě nouze. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. V republice bude rovněž zaveden zákaz volného pohybu občanů od 21.00 do 5.00 hod. kromě toho se do škol 4. ledna podívají jen děti z 1. a 2. tříd, otevřené zůstanou mateřské školy.

Od 27. prosince bude mimo jiné zastaven také provoz lyžařkých vleků, které mohly otevřít 18. prosince. Venku budou moci podle matice PES spolu sportovat jen dva lidé, dosud to bylo šest. Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřena, amatérské soutěže zakázány.

Počty lidí na bohoslužbách se od neděle sníží z 20 na 10 procent kapacity kostela. Svateb a pohřbů se bude moci účastnit max. 15 osob.

Epidemický index PES ke středě stoupl ze 76 na 81 bodů. Důvodem nárůstu je zvýšený podíl pozitivních testů na covid-19. Na hodnotě 76 bodů byl pět dní. Nejen proto dnes vláda na mimořádném jednání potvrdila prodloužení nouzového stavu, k němuž v úterý získala souhlas Sněmovny. Nouzový stav tak potrvá do 22. ledna příštího roku.

