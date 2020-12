Blatný oznámil navýšení dodávek vakcíny: v lednu přijde o 50 tisíc víc, půjdou do nemocnic v Praze a Brně

V lednu by mělo do Česka dorazit zhruba 320 tisíc dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Po jednání vlády to dnes uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že Česko si v úterý vyjednalo navýšení dodávek vakcíny proti covidu-19 o dalších 50 tisíc.