Po indexu PES vzrostlo i reprodukční číslo. Za středu Česko hlásí neuvěřitelných 14 054 případů nákazy koronavirem

Včera jsme uváděli, že epidemický index PES je na hodnotě 81 bodů a na té se drží i dnes. Již sedmý den je tak v pátém, nejvyšším, stupni pohotovosti. Co však roste dál, je nejen počet nových případů, ale také reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Jak je na tom aktuálně ČR?

Nejnovější údaje českého ministerstva zdravotnictví ukazují, že se situace v Česku nelepší, a naopak se zhoršují další ukazatele, z nich se vypočítává hodnota indexu.

Uveďme, že za včerejší den u nás přibylo celkemnákazy koronavirem, což je o 5700 více než před týdnem. Od počátku epidemie, která zde vypukla 1. března, se u nás nemocí nakazilo již 660 461 osob. Pokud jde o aktivní případy nemoci, těch je v současné chvíli 97 241.

Za zmínku stojí také to, že v nemocnicích bylo včera 4836 pacientů s koronavirem. Je to tedy o 160 méně než předchozí den. Bohužel se však zvětšil počet obětí, jelikož do statistik přibylo dalších 112 úmrtí. Celkem si tak covid-19 vyžádal již 10 776 životů. Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci uzdravilo již 552 444 lidí.

Pokud jde o počet provedených testů, laboratoře jich vykonaly již celkem 3 642 872, z nichž bylo 37 178 provedeno včera.

PES a reprodukční číslo

Zmiňme také to, jak je na tom dnes systém PES. Ten se k dnešnímu dni drží na hodnotě 81 bodů. Vzhledem ke zhoršující se situaci ale vláda včera rozhodla, že se od neděle 27. prosince vrátíme do pátého, nejhoršího stupně protiepidemického systému PES. V něm zůstaneme minimálně do 10. ledna 2021.

Podle dat je totiž ČR v tomto stupni už několikátý den, a to ve všech krajích s výjimkou Prahy. Zatím nejhorší situace panuje v Královéhradeckém kraji (90 bodů ze 100).

Nicméně, dál roste reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. To nyní vystoupalo na hodnotu 1,34. Kromě reprodukčního čísla vzrostl i podíl pozitivních testů za posledních sedm dní, který dosáhl téměř 29 procent.