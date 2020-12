„V obchodě byla hlava na hlavě, neměl jsem kde zaparkovat.“ Lidé si dělají zásoby nehledě na vládní omezení

Lidé nehledě na vládní omezení míří do obchodů. Vypadá to, že se připravují na dlouhý lockdown. I ve špatném prosincovém počasí lidé stojí dlouhé fronty na košíky. Na situaci upozorňuje portál ParlamentníListy.cz, podle kterého se nevyplnilo přání ministra zdravotnictví Blatného, jenž nechtěl, aby se lidé shlukovali.

Vláda se kvůli rostoucím číslům nakažených snažila maximálně omezit mobilitu lidí, chtěla také zabránit vzájemnému potkávání lidí. Což se však v případě obchodů nepodařilo.

„V obchodě byla hlava na hlavě, neměl jsem kde zaparkovat. U vstupu sice počítali lidi, ale nezdálo se mi, že by to bylo něco platné. Lidé nakupovali potraviny tak, že prodavačky nestačily doplňovat do regálů a mnoho z nich bylo prázdných. Šel jsem si nakoupit, protože jsem měl strach, že do obchodu se už nedostanu,“ uvedl pro CNN Prima News zákazník Milan, který 23. prosince vyrazil na nákup v Trutnově.

Na pražském Břevnově žena ve frontě zase uvedla, že se všichni chtějí zásobit. Podle portálu se fronty tvořily především před masnami a řeznictvími.

„Byl jsem nakupovat na Černém Mostě a tam to byl masakr. Čekal jsem na košík, což se mi tam ještě nikdy nestalo. Naštěstí se lidi nervali o místa,“ uvedl další z nakupujících.

Situace v Česku

Včera jsme uváděli, že epidemický index PES je na hodnotě 81 bodů a na té se drží i dnes. Již sedmý den je tak v pátém, nejvyšším, stupni pohotovosti. Co však roste dál, je nejen počet nových případů, ale také reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Jak je na tom aktuálně ČR?

Nejnovější údaje českého ministerstva zdravotnictví ukazují, že se situace v Česku nelepší, a naopak se zhoršují další ukazatele, z nich se vypočítává hodnota indexu.

Uveďme, že za včerejší den u nás přibylo celkem 14 054 nových případů nákazy koronavirem, což je o 5700 více než před týdnem. Od počátku epidemie, která zde vypukla 1. března, se u nás nemocí nakazilo již 660 461 osob. Pokud jde o aktivní případy nemoci, těch je v současné chvíli 97 241.

Za zmínku stojí také to, že v nemocnicích bylo včera 4836 pacientů s koronavirem. Je to tedy o 160 méně než předchozí den. Bohužel se však zvětšil počet obětí, jelikož do statistik přibylo dalších 112 úmrtí. Celkem si tak covid-19 vyžádal již 10 776 životů. Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci uzdravilo již 552 444 lidí.

Pokud jde o počet provedených testů, laboratoře jich vykonaly již celkem 3 642 872, z nichž bylo 37 178 provedeno včera.