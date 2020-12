Zahájení půlnoční mše se neslo v koronavirovém duchu: Duka poděkoval těm, kteří pomáhají proti covidu-19

Mše se mohlo zúčastnit maximálně 300 lidí, podmínkou byla rouška. Areál Hradu je sice kvůli pandemii dlouhodobě uzavřen, arcibiskupství však získalo pro mši v katedrále výjimku. Nutno podotknout, že všichni přítomní, a to včetně vystupujících zpěváků a hudebníků se museli podrobit kontrole skrz bezpečnostní rámy.

Co se týče programu před půlnoční mší, ten zahájil varhaník Josef Popelka vánočním preludiem, následně lidé uslyšeli March George Friedricha Händela a koledu Nesem vám noviny. Během mše Duka poděkoval všem, kteří pomáhají v boji proti koronaviru v první linii.

Nutno podotknout, že historické sídlo českých králů a prezidentů bude otevřeno také pro návštěvníky bohoslužeb, které začínají 25. prosince v 10:00, 26. prosince v 10:00, na Silvestra v 16:00 a na Nový rok v 10:00. Poslední den v roce začne pak ve 13:00 u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze pouť Via Sancta Mariana. Účastníci poutní akce půjdou až do Staré Boleslavi, kde bude půlnoční mši sloužit kardinál Dominik Duka, a to v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie u Palladia Země České.

Jiné Vánoce

Za zmínku též stojí, že letošní Vánoce a s tím i spojená půlnoční mše se nesla v poněkud jiném duchu než v minulých letech. Důvodem je stále pokračující pandemie koronaviru. V Česku platí ještě stále zákaz vycházení mezi 11. hodinou večerní a 5. hodinou ranní, avšak pro půlnoční mše udělila vláda výjimku.

Nová opatření vstoupí v platnost v neděli 27. prosince, kdy se Česko vrátí zpět do pátého stupně protiepidemického systému PES. Při pátém stupni pohotovosti tak bude obyvatelům země umožněno opustit své domovy pouze v případě nouze. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. V republice bude rovněž zaveden zákaz volného pohybu občanů od 21.00 do 5.00 hod. Kromě toho se do škol 4. ledna podívají jen děti z 1. a 2. tříd, otevřené zůstanou mateřské školy.

Velké supermarkety pak budou smět nabízet jen zboží, které je dostupné v otevřených malých obchodech, další nikoliv. Počítá se také s výdejem zboží objednaného přes internet. Provozovny služeb mají mít zavřeno kompletně.

Zároveň bude od 27. prosince platit zákaz nočního vycházení už od 21. hodiny. Vláda navíc neudělila výjimku pro 31. prosinec. Počty lidí na bohoslužbách se od neděle sníží z 20 na 10 procent kapacity kostela. Svateb a pohřbů se bude moci účastnit max. 15 osob.