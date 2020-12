Na Štědrý den přibylo 4363 potvrzených případů. PES zůstává na 81 bodech

Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že se během včerejšího dne provedlo 10 152 testů. Z toho bylo potvrzených 4363 případů. Aktivních případů zůstává nyní 96 308, vyléčilo se přes 557 tisíc pacientů. Na nemoc podlehlo 10 859 lidí a hospitalizaci vyžaduje moměntálně 4455 lidí.

Co se týče reprodukčního čísla, to mělo na Štedrý den hodnotu 1,34, v pátek to je pak 1,22.

Za tento týden bylo zatím nejvíce případů potvrzeno za úterý 22. prosince, tehdy totiž laboratoře odhalily 14 083 případů. Nutno podotknout, že podíl pozitivních PCR testů dosáhl ve čtvrtek téměř 43 procent, což je nejvíce od začátku epidemie. Na Štědrý den se však provedlo mnohem méně testů, jen kolem 10 tisíc.

Co se týče protiepidemického systému PES, ten se s výjimkou Prahy stále drží na pátém stupni pohotovosti, tedy na tom nejvyšším. Nejhorší situace je ke dnešnímu dni v Moravskoslezském kraji, který má 89 bodů ze sta.

Zatím se však nacházíme ještě stále ve čtvrtém stupni z hlediska opatření. Na pátý stupeň přejdeme od neděle 27. prosince a jak vláda avizovala, země v něm zůstane alespoň do 10. ledna.

Nová opatření od neděle

Nová opatření vstoupí v platnost v neděli 27. prosince, kdy se Česko vrátí zpět do pátého stupně protiepidemického systému PES. Při pátém stupni pohotovosti tak bude obyvatelům země umožněno opustit své domovy pouze v případě nouze. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. V republice bude rovněž zaveden zákaz volného pohybu občanů od 21.00 do 5.00 hod. Kromě toho se do škol 4. ledna podívají jen děti z 1. a 2. tříd, otevřené zůstanou mateřské školy.

Velké supermarkety pak budou smět nabízet jen zboží, které je dostupné v otevřených malých obchodech, další nikoliv. Počítá se také s výdejem zboží objednaného přes internet. Provozovny služeb mají mít zavřeno kompletně.

Zároveň bude od 27. prosince platit zákaz nočního vycházení už od 21. hodiny. Vláda navíc neudělila výjimku pro 31. prosinec. Počty lidí na bohoslužbách se od neděle sníží z 20 na 10 procent kapacity kostela. Svateb a pohřbů se bude moci účastnit max. 15 osob.