Vakcína dorazila: Nemocnice v Motole si převzala první dávky

První dodávky vakcíny proti novému typu koronaviru dnes dorazily do České republiky. Převzala si je Fakultní nemocnice Motol, odtud se následně budou distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic.

Premiér Andrej Babiš informoval, že se naočkovat nechá, bude tak jedním z prvních lidí v zemi, kteří vakcínu dostanou. Očkování by mělo začít zítra, tedy v neděli 27. prosince.

Uvádí se, že první dodávka má obsahovat 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, tato má také jako jediná registraci pro použití v Evropské unii. Nutno podotknout, že samotnou přepravu vakcíny zařizovala přímo firma Pfizer, dodávka měla mít podle Babiše od hranic ochranu.

Podle informací České televize vůz s vakcínou překročil hranice dvě hodiny po půlnoci, z přechodu v Rozvadově pak zamířila kolona na ruzyňské letiště a následně do Motola.

ČTK píše, že Jana Merxbauerová z Fakultní nemocnice Motol webu sdělila, že vakcíny se budou do dalších nemocnic převážet ještě dnes, ovšem bližší informace sdělit odmítla. S očkováním se v Motole začne v 8:00.

Za zmínku též stojí, že nemocnice, které obdrží očkovací látku , musí mít mrazáky pro skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Co se týče očkovacích možností, pak zdravotnická zařízení by měla být schopná naočkovat stovky lidí denně. V první řadě dostanou vakcínu ti, kteří v nemocnicích pečují o pacienty s těžkým průběhem covidu. Do první vlny se dostanou i senioři , kteří jsou buď v ústavní péči či jsou hospitalizováni.

Druhá dodávka má do země dorazit před koncem roku a má směřovat do nemocnic ve všech krajích. Poté se očekává, že dodávky budou od 7. ledna přijíždět do Česka v týdenních intervalech.

Premiér Andrej Babiš informoval o vakcíně také na sociální síti. Napsal příspěvek a vložil také snímek, jak je expedováno 9750 vakcín Pfizer z Belgie.

Během ledna by mělo do Česka dorazit zhruba 320 tisíc dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, uvedl dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Stovky lidí denně

V hlavním městě se do vakcinace zapojí Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Nemocnice na Bulovce, v Brně pak Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Každá zvládne naočkovat stovky lidí denně.

Další dodávky vakcín se budou rozvážet do 31 center, která mají mrazáky pro přechovávání vakcíny. Vakcína firem Pfizer a BioNTech se totiž musí skladovat při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Očkovací dávky budou převáženy v boxech, které podle Blatného rovněž umožňují skladovat vakcínu bezpečně po dobu 30 dnů.

Kromě očkování v centrech se podle Blatného počítá s tím, že budou vyjíždět mobilní týmy do domovů pro seniory. Až budou schváleny také vakcíny jiných firem, které nevyžadují tak přísné skladování, bude očkování podáváno asi na dvou stovkách míst a u zhruba 5000 praktických lékařů. Pro masivní očkování budou využity rovněž polní nemocnice, které byly na podzim postaveny v Praze a Brně.

Od února bude spuštěn centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování lidem mimo zdravotnická zařízení či domovy seniorů. Podle Blatného se bude jednat o doplnění systému pro rezervace na antigenní testování, objednávat se bude možné také na lince 1221. „Bude rovněž zprovozněno vystavování certifikátu o provedeném očkování,“ dodal.