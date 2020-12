Za pátek přibylo 2669 nových případů. Reprodukční číslo klesá

Během pátku v naší zemi přibylo celkem 2669 potvrzených případů nového typu koronaviru. V souvislosti s tím kleslo reprodukční číslo R, a to z 1,22 na 1,05.

Za pátek se provedlo celkem 7696 testů na covid-19. Z tohoto čísla se potvrdilo 2669 případů jako pozitivních. Aktivních případů zůstává 93 165, vyléčených lidí pak 563 454. Na nemoc zemřelo 10 950 osob a hospitalizaci potřebuje nyní 4386 lidí.

Ačkoliv číslo nového přírůstku potvrzených případů je nejnižší od 13. prosince, souvisí tato skutečnost s malým počtem provedených testů. Pozitivních jich vyšlo 34,7 procenta.

Vakcína v ČR

Nutno podotknout, že index protiepidemického systému klesl na 76 bodů. Za minulé tři dny se držel na 81 bodech. Toto snížení znamená, že jsme nyní na spodní hranici nejvyššího pátého stupně pohotovosti. Stojí za tím snížení reprodukčního čísla R, které kleslo z 1,22 na 1,05.

Zmiňme, že dnes dorazily do Česka první dodávky vakcíny proti novému typu koronaviru. Převzala si je Fakultní nemocnice Motol, odtud se následně budou distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic.

Podle informací České televize vůz s vakcínou překročil hranice dvě hodiny po půlnoci, z přechodu v Rozvadově pak zamířila kolona na ruzyňské letiště a následně do Motola.

Za zmínku též stojí, že nemocnice, které obdrží očkovací látku, musí mít mrazáky pro skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Co se týče očkovacích možností, pak zdravotnická zařízení by měla být schopná naočkovat stovky lidí denně. V první řadě dostanou vakcínu ti, kteří v nemocnicích pečují o pacienty s těžkým průběhem covidu. Do první vlny se dostanou i senioři, kteří jsou buď v ústavní péči či jsou hospitalizováni.

Druhá dodávka má do země dorazit před koncem roku a má směřovat do nemocnic ve všech krajích. Poté se očekává, že dodávky budou od 7. ledna přijíždět do Česka v týdenních intervalech.

Od února bude spuštěn centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování lidem mimo zdravotnická zařízení či domovy seniorů. Podle ministra zdravotnictví Blatného se bude jednat o doplnění systému pro rezervace na antigenní testování, objednávat se bude možné také na lince 1221. „Bude rovněž zprovozněno vystavování certifikátu o provedeném očkování,“ dodal.