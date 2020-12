Zeman ve vánočním poselství poděkoval vládě za tvrdou práci a vyzval národ, aby se nechal očkovat

„Dnešní hodnocení, bude, bohužel, smutné. Zasáhla nás epidemie koronaviru, kterou jsme možná dokázali překonat díky profesoru (Romanu – red.) Primusovi v její první vlně, ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali se, že jsme tuto epidemii potlačili,“ uvedl na začátku svého projevu prezident.

„Díky tomu došlo k druhé vlně epidemie, ještě horší než ta předchozí,“ dodal.

Prezident vyjádřil názor, že by vláda neměla začít rozvolňovat stávající opatření zavedená proti epidemii nového koronaviru. Mohlo by to prý vést ke zbytečným úmrtím a poškozování zdraví českého národa.

„Myslím si, že bychom neměli podléhat pokušení a vyzývat k dalšímu rozvolnění, jakkoli populární by to bylo,“ uvedl Zeman.

Následně prezident vyzval lidi, aby se nechali očkovat vakcínou proti koronaviru, kterou označil za „svítání“.

„Na obzoru je svítání, a to svítání je očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se dali očkovat,“ prohlásil ve svém vánočním projevu Miloš Zeman a následně vyzval, aby lidé nežili tak, jakoby epidemie vůbec neexistovala.

„V každém případě bych chtěl ještě jednou poděkovat našim zdravotníkům, hasičům, policistů a vojákům v boji proti epidemii,“ prohlásil prezident a obratem poděkoval také české vládě za „poctivou a tvrdou práci“.

„Bohužel nemůžu říci to samé o opozici. (…) Skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně měla navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala. Stejně tak selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem Bakalou. Já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly (…) jsou hodni nejhlubšího opovržení. Právě proto jsem dnes chtěl vyjádřit podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví,“ prohlásil prezident při svém projevu z Lán.

Na závěr Miloš Zeman poděkoval dobrovolníkům, „o kterých se málo mluví, přitom ale pomáhají republice“.

Poděkování z úst prezidenta republiky směřovalo ale i vůči občanům. Apeloval na zdravý rozum, aby se lidé nenechali unést primitivní propagandou.

„Dovolte, abych poděkoval i vám, nenechali jste se zmást zběsilou propagandou, která vám říká: nenoste roušky, nebo nenechte se očkovat. (…) Zažil jsem klimatické šílence, kteří nám tvrdili, že letošní rok bude největší sucho za 500 let a poté začalo intenzivně pršet,“ uvedl a dodal: „Věřte svému zdravému rozumu.“

„Milý přátelé, příští rok, doufám, odvane ta pandemie, jako odvála pandemie neštovic nebo dětské obrny. V obou případech pomohlo očkování, proto znovu vyzývám, nechme se očkovat. Nemusí to být zrovna příjemné, ale je to užitečné. (…) Až se za rok znovu setkáme, bude to setkání daleko radostnější,“ uvedl u konce svého vystoupení české prezident.