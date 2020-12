„První vlnu jsme nezvládli jen díky Prymulovi.“ Babiš se postavil Zemanovi v chápání boje s koronavirem

Předseda vlády Andrej Babiš prezidentovi poděkoval za pochvalu vlády, nesouhlasil ale s jeho slovy o tom, že první vlnu koronaviru se zemi podařilo překonat výhradně díky bývalému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi.

„Jsem moc rád, že pan prezident vyzval všechny české občany k očkování. Stejně jako on jsem přesvědčen, že očkováni je svítání, které je na obzoru. Naděje na návrat do normálního života. A zítra už začínáme očkovat zdravotníky a seniory. Vážím si také toho, že pochválil práci vlády. První vlnu koronaviru jsme zvládli díky všem zdravotníkům, záchranářům, hygienikům, hasičům, policistům, vojákům a všem zodpovědným občanům, kteří za první vlny šili roušky. Nebylo to díky jedné osobě. Stejní lidé zvládají i další vlny a patří jim za to obrovské poděkování, náš vděk, naše úcta a obdiv. Ale největší poděkování patří zdravotníkům a dobrovolníkům, které také pan prezident zvlášť vyzdvihl. Oni riskují své životy v první linii v nemocnicích, v záchrankách. Na ty musíme myslet každý den a být jim vděční,“ napsal na svých sociálních sítích premiér.

Ministryně financí Alena Schillerová prezidentovi Zemanovi poděkovala za vánoční poselství plné naděje.

„Děkuji panu prezidentovi za milé vánoční poselství, plné naděje z roku příštího a důvěry ve zdravý rozum každého z nás. Sdílím jeho přesvědčení o radostnějších dnech, které nás v roce 2021 čekají,“ uvedla ministryně na svém Twitteru.

Děkuji panu prezidentovi za milé vánoční poselství, plné naděje z roku příštího a důvěry ve zdravý rozum každého z nás. Sdílím jeho přesvědčení o radostnějších dnech, které nás v roce 2021 čekají. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 26, 2020

​Miloš Zeman ve svém projevu kritizoval opozici za neschopnost spolupráce s vládou v těžkých časech a za to, že nedokázala za celou dobu koronavirové krize přijít s hmatatelnými konstruktivními návrhy.

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích sdílel názor Barbory Kořanové, která má stejný názor na chování opozice jako prezident.

„Prezident republiky se dnes dle mého názoru důstojně a věcně zhostil svého vánočního poselství, které pronesl v době pro náš národ tak těžké. Oceňuji zejména prezidentovu výzvu občanům k podstoupení očkování a prezidentovo poděkování našim zdravotníkům i dobrovolníkům, kteří pomáhali v boji s pandemií. Je podle mne velmi dobře, že pan prezident podpořil českou vládu a její protiepidemická opatření, dokazuje to jednotu vrcholných ústavních činitelů, která je dnes důležitější, než kdy dříve. Prezident velmi realisticky vystihl i chování opozice v těžkých dnech pandemické krize,“ uvedla Kořanová, jejíž názor na své sociální sítě sdílel Ovčáček.

Opozice

Na prezidentův projev zareagovali i příslušníci opozice. Miroslav Kalousek označil jeho projev za bezvýznamný.

„Z politického hlediska byl Zemanův projev bezvýznamný. Byla to ale zajímavá psychologická sonda do duše stárnoucího muže, který ztratil sílu potlačovat své mindráky, domnělé křivdy a zoufalou touhu po uznání, byť by měla přijít od toho nejhoršího kanálu,“ uvedl Kalousek na svém Facebooku.

Kalouskova stranická kolegyně z TOP 09, předsedkyně strany Markéta Pekarová-Adamová uvedla, že je dobře, že její stranu Zeman kritizuje.

„Když pan Zeman kritizuje opozici, je to znak, že děláme dobře svou práci. Na zamyšlení by bylo, kdyby nás prezident plný nenávisti chválil,“ uvedla.

Když pan Zeman kritizuje opozici, je to znak, že děláme dobře svou práci.



Na zamyšlení by bylo, kdyby nás prezident plný nenávisti chválil. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 26, 2020

​Předseda ODS Petr Fiala zase prezidenta pochválil za jeho slova o tom, aby se národ šel dát proti novému koronaviru očkovat.

„Je dobře, že prezident Zeman vyzval k očkování a poděkoval lidem, kteří bojují s pandemií a chovají se odpovědně. Nespravedlivé a zbytečné útoky na opozici a média ponechám vzhledem k vánočnímu času bez komentáře,“ uvedl na svém Facebooku předseda ODS.