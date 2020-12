První den vakcinace proti covidu-19 v ČR: Babiš má očkování již za sebou

Podle dostupných informací mají první lidé, což jsou především zdravotníci pečující o nemocné s těžkým průběhem covidu-19, dostat vakcínu dnes kolem osmé hodiny ranní.

„Tento rok byl určitě nejhorší v naší moderní historii. Na covid zemřelo strašně moc našich spoluobčanů, zasáhl naše životy velice negativně a ta vakcína, která přišla včera z EU je naděje, že se vrátíme do normálního života,“ nechal se premiér slyšet předtím, než se nechal naočkovat.

Očkování premiér podstoupil v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Uvedl, že po očkování se cítil normálně. Společně s ním se očkování zúčastnila válečná veteránka Emilie Řepíková. I ona si po vakcíně na nic nestěžovala.

Břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko byl první, který se nechal očkovat ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. V deset hodin se nechá očkovat i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten očkování podstoupí ve Fakultní nemocnici Brno.

Nutno podotknout, že samotný Babiš nejprve nevěděl, zda se naočkovat nechá, jelikož uváděl, že mu chybí imunita kvůli chybějící slezině. Dodal však, že o tom všem musí rozhodnout lékař. Kdo má zájem o očkování, je také prezident Miloš Zeman. Vzhledem k tomu, že se však bojí jehel, preferuje jednorázovou vakcínu, která bude v nabídce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný však uvedl, že typ očkování si občané vybírat moci nebudou.

Čtyři nemocnice

A kdo další počítá s očkováním? Podle serveru iDnes.cz se jedná o vicepremiéra Jana Hamáčka, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, šéfa diplomacie Tomáše Petříčka, ministra obrany Lubomíra Metnara či například ministra školství Roberta Plagu.

V Praze se do vakcinace zapojí čtyři nemocnice: Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. Pět tisíc vakcín dostalo i Brno, vakcínu dostala Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Kromě nich však budou očkovat i ostatní krajské nemocnice.

„Nejprve to budou asi páteřní jako Znojmo, Kyjov a Břeclav. Postupně ale budou očkovat všechny krajské nemocnice,“ sdělil hejtman Jan Grolich.

Vakcína od firem Pfizer a BioNTech dorazila do země v sobotu ráno. Prioritu pro očkování budou mít v lednu zaměstnanci kritické infrastruktury státu, pracovníci zdravotnických zařízení a senioři v nemocnicích a v domovech důchodců. V lednu budou pak na řadě také ohrožení lidé v sociálních ústavech.

Veřejnost bude mít možnost nechat se naočkovat od února, kdy bude zprovozněn rezervační systém. Preferenci bude však mít rizikové kategorie, v rezervačním systému tak bude potřeba vyplnit řadu otázek.

Druhá dodávka má do země dorazit 29. prosince tohoto roku a má směřovat do nemocnic ve všech krajích. Poté se očekává, že dodávky budou od 7. ledna přijíždět do Česka v týdenních intervalech.