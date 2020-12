Ministerstvo financí: V roce 2021 česká ekonomika poroste. Platy také

„Ekonomika je letos citelně zasažena pandemií koronaviru a opatřeními přijatými k omezení šíření nákazy. Respondenti šetření v průměru pro rok 2020 počítají s propadem HDP o 7,1 %, který by měl být v roce 2021 následován růstem o 3,3 %. S výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí by letos měly klesnout všechny složky domácí poptávky a i saldo zahraničního obchodu by mělo na vývoj HDP působit negativně. K oživení v příštím roce by měla přispět domácí i zahraniční poptávka,“ stojí ve zprávě ministerstva financí.

V roce 2021 by měla inflace dosáhnout 2,2 %, což je méně než v letošním roce, kdy ministerstvo uvádí, že inflace dosahovala úrovně 3,2 %.

„Výrazně protiinflační efekt by měla mít slabá domácí poptávka v prostředí záporné mezery výstupu. Stejným směrem by na vývoj spotřebitelských cen v příštím roce mělo působit pozvolné posilování koruny, proinflačně by se pak měl projevit nárůst ceny ropy,“ uvádí zpráva ministerstva.

Epidemie koronaviru a opatření, která byla vládou zavedena, se silně odrazila i na míře zaměstnanosti. V roce 2021 by oproti letošnímu roku měla také klesnout.

„Pandemií koronaviru bude ovlivněn také trh práce. Výraznějšímu dopadu hlubokého propadu ekonomiky by však kromě vládních opatření na udržení zaměstnanosti měl bránit mj. rekordní počet volných pracovních míst v období před propuknutím pandemie nebo vysoký počet zaměstnaných cizinců, které by firmy mohly propouštět přednostně. Instituce v průměru počítají s nárůstem míry nezaměstnanosti z 2,0 % v roce 2019 na 2,7 % v roce 2020 a dále na 3,6 % v roce 2021. Zaměstnanost by letos mohla klesnout o 1,2 %, v roce 2021 by se podle průměru prognóz měla snížit o 1,1 %,“ píše ministerstvo financí.

Ministerstvo dále očekává, že platy a mzdy v příštím roce v průměru porostou o 1 %, maximálně o 2,7 %.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera vakcína proti novému koronaviru přináší dobré vyhlídky.

„Příchod vakcíny proti nemoci Covid-19 přinesl optimističtější vyhlídky. Pandemie koronaviru sice bude stále negativně ovlivňovat tuzemskou ekonomiku v první polovině roku 2021, vyhlídky na druhou polovinu se zlepšily, a tuzemská ekonomiky by tak měla v roce 2021 růst o více než tři procenta a dále zrychlit i v roce následujícím,“ cituje ČTK slova Seidlera.

Projev Miloše Zemana

Prezident Miloš Zeman ve svém včerejším tradičním vánočním projevu z lánského zámku prohlásil, že je rád, že Česká republika našla odvahu k velkým deficitům rozpočtu, aby bylo možné udržet v chodu hospodářství země.

„Vážím si toho, že jsme našli odvahu se zadlužit,“ uvedl Miloš Zeman s tím, že z dlouhodobého hlediska chce, aby pomoc byla podnikatelům poskytována formou státem garantovaných úvěrů s možným odkladem splátek.

„Věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokážou své firmy oživit a dovést je k prosperitě,“ dodal český prezident.