Zahradil se vymezil proti přijetí eura a naštval koaliční partnery. Rozpadnou se ještě před volbami?

„Chci poděkovat Pirátské straně a STAN za to, že se jejich koalice jasně přihlásila k přijetí eura, i ke Green Deal. Otevřeli tím přirozený prostor pro ODS, aby se vůči obojímu zas jasně vymezila. Kdybychom teď chtěli tvrdit opak, nikdo by nám to už stejně nevěřil,“ napsal Zahradil na svém Twitteru.

​Jeho post vyvolal vlnu reakcí i ze strany politiků, s nimiž ODS „jde do voleb“. Hlasitě se kvůli odmítnutí přijetí eura ozval poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Milý koaliční partnere, TOP 09 se svého cíle přijmout euro nikdy nevzdá. Prvním krokem však musí být splnění Maastrichtských kriterií. Naše koalice bude rozpočtově odpovědná a přispěje tak k zavedení eura významnou měrou,“ odpověděl Kalousek na post Zahradila.

​Dalším, koho slova europoslance za ODS nadzvedla ze židle, je místopředseda lidovců a poslanec Ondřej Benešík.

„Vymezovat se musíte hlavně vůči závazku přijatému v referendu občany ČR,“ uvedl na adresu ODS.

​Kromě Miroslava Kalouska se ozval i další politik TOP 09 – Petr Kunc.

„Sorry, ale jste v koalici s TOP 09, takže neříkejte, že tato koalice je proti € a proti Green Deal,“ uvedl na svém Twitteru.

​Zahradil a Kalousek

Jan Zahradil v minulém týdnu na svých sociálních sítích zaútočil na Miroslava Kalouska a jeho stranu TOP 09. Zahradil se ohradil proti tomu, že Kalousek se naváží do ODS, bez které se ale nyní neobejde.

„M. Kalousek rozdává poslední dobou jeden rozhovor za druhým a je to smutné čtení. Všechno podle stejného mustru: pár zahořklých kopanců do ODS, zdůraznění vlastních zásluh (když se nepochválím sám, nikdo to za mě neudělá) a ujištění, že ještě nekončí (ač všichni vědí, že ano). Inu, ta porážka chutná hořce. V roce 2013 věřil, že jeho strana vystřídá ODS a sám to bude na pravici jednou koučovat. Dnes jeho spolustraníci přelezou 5 % jen díky koalici právě s „tou“ ODS a jemu samotnému ukázali palec dolů. Pro mě varující příklad, že z politiky by se mohlo/mělo odcházet včas a důstojněji,“ napsal Zahradil.

Dal tak jasně najevo, že Kalousek podle jeho názoru definitivně končí.