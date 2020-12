Ovčáček poukázal na podobnost Pirátů s komunisty

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček okomentoval záměr Pirátů a STANu „jít spolu do voleb“ a upozornil na podobnost jejich politického programu s komunisty.

Ovčáček na svých sociálních sítích sdílel článek českých médií popisující společný program Pirátů a STAN.

„Snížení daní, zodpovědné řešení migrace, spuštění přípravy na přijetí eura, ale i třeba rovnoprávné sňatky osob stejného pohlaví nebo legalizaci a zdanění konopí slibují v koaliční smlouvě Piráti a hnutí STAN,“ stojí v článku portálu Idnes, který popisuje politický program této volební koalice. Kvóty na přijímání migrantů ale tyto strany údajně nepodporují.

Na tento politický program ostře zareagoval mluvčí Miloše Zemana. Podle Ovčáčka by si Piráti měli zřídit své sídlo na ulici Politických vězňů, aby byla zajištěna kontinuita komunistického pokrokového myšlení.

„Myslím, že pokroková Pirátost(r)ana by časem mohla zakoupit od KSČM sídlo v ulici Politických vězňů, aby nebyla přerušena kontinuita,“ uvedl Ovčáček na svém Twitteru.

https://t.co/TBNZfA4h2f — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 29, 2020

​Rozkol u ODS

Včera jsme informovali o přestřelce, která vznikla mezi europoslancem Janem Zahradilem za ODS a několika představiteli TOP 09 v čele s poslancem Miroslavem Kalouskem. Připomeneme, že ODS a TOP 09 se dohodly na volební spolupráci a „půjdou spolu do voleb“, jež se budou konat v příštím roce.

Jan Zahradil se vymezil proti přijetí společné evropské měny euro a fanatické „zelené“ politice.

„Chci poděkovat Pirátské straně a STAN za to, že se jejich koalice jasně přihlásila k přijetí eura, i ke Green Deal. Otevřeli tím přirozený prostor pro ODS, aby se vůči obojímu zas jasně vymezila. Kdybychom teď chtěli tvrdit opak, nikdo by nám to už stejně nevěřil,“ napsal Zahradil na svém Twitteru.

Hlasitě se kvůli odmítnutí přijetí eura ozval poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Milý koaliční partnere, TOP 09 se svého cíle přijmout euro nikdy nevzdá. Prvním krokem však musí být splnění Maastrichtských kritérií. Naše koalice bude rozpočtově odpovědná a přispěje tak k zavedení eura významnou měrou,“ odpověděl Kalousek na post Zahradila.