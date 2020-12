Havlíček o podpoře za covidu, opozici i lidech nedodržujících opatření. Z celé krize máme šanci vyjít posílení, tvrdí

Vicepremiér kabinetu Andreje Babiše se hned v úvodu zaměřil na řadu programů, které spustily jeho resorty, a jejichž cílem je pomáhat širokému spektru v boji proti koronaviru. V souvislosti s tím Havlíček prozradil, že celková podpora podnikatelů ze všech resortů činí již více než 200 miliard korun.

„MPO spravuje největší počet programů, celkem devět. Jeden jsme dělali na mém druhém ministerstvu, tedy na dopravě. Doposud mohli podnikatelé čerpat z mých resortních programů 64 miliard, včetně záruk,“ uvádí s tím, že jsou nyní připravovány i další programy.

„Ale nechci to vztahovat na moje ministerstva. Beru to za celek jako vládu. Výbornou práci dělá i MF, MPSV a MMR,“ uvedl a poznamenal, že naše podpora firmám je v porovnání s EU nad průměrem. „Dáváme vůči HDP třeba více než Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Řecko, Belgie nebo Nizozemsko,“ dodal.

Je podpora dostatečná?

Konkrétně by se mělo jednat o programy v celkové výši 11 miliard na ministerstvu průmyslu a přibližně jednu miliardu na dopravě.

V rozhovoru přišla řeč i na to, zda si Havlíček myslí, že je podpora dostatečná či nikoli. Ozývají se totiž někteří lidé z kultury, kteří ji považují za neadekvátní.

„Kultura nakonec z velké části skončila rovněž na MPO, spolupracujeme ale s ministerstvem kultury. Do první podpory šlo 900 milionů, před pár dny jsem s ministryní financí dohodnul, že tam půjde další miliarda. Hlídám si, aby se dostalo na malé podnikatele v oblasti kumštu, ale i na podpůrné profese, techniky,“ vysvětlil.

K tomu ještě dodal, že veškeré programy připravují s desítkami zástupců celé kulturní obce. Souhlasil však s tím, že bohužel nedokáží saturovat dle představ všechny.

„Naše zdroje jsou záchranné, snažíme se kompenzovat hlavní náklady. Totéž platí pro ostatní podnikatele. Denně si lámu hlavu nad tím, jak to udělat alespoň přiměřeně spravedlivě, chápu všechny, kteří bojují o přežití, mají můj obrovský respekt, ale rozhodně se nenechám ovlivnit nikým, kdo je více slyšet,“ zdůraznil.

Podle Havlíčka stejně tak nehrozí, že by byl někdo proto, že je třeba agresivnější při prosazování svých zájmů, znevýhodněn.

Opozice je obrovské zklamání

„Nejsem žádný extra politik, jsem v tomto řemesle dost nezkušený, ale ta míra falešnosti, prázdnosti a neschopnosti pomoci je pro běžného smrtelníka něco nepředstavitelného. Trefovat se do někoho, kdo v této době musí tvořit, připravuje tisíce rozhodnutí, které zde historicky nedělala žádná vláda, není složité,“ míní.

Téma rozhovoru se stočilo také na opozici, o které Havlíček prohlásil, že „je to obrovské zklamání“. Stojí si tak spíše za tím, že opozice v této situaci zrovna moc nepomohla.

Podle něj je to sice běžné a k politice to patří, ale v době normální. Následně poznamenal, že opozici nebere podle kabátu strany, ale podle lidí.

„Pár jich je tam normálních. Třeba Dominik Feri nás sice kritizuje, ale pomohl například s Covid webem, pomáhá občas šířit informace přes sociální sítě a přišel s docela dobrým řešením úpravy PES. Nemusím s ním souhlasit, ale snaží se aspoň pomoci, bohužel jich takových moc není,“ zmínil Havlíček mladého politika z TOP 09.

Vyhlídky do budoucna

A jak to vidí Havlíček s vyhlídkami do budoucna? Vláda se podle jeho slov snaží dělat vše pro to, aby nedošlo k celonárodní společenské depresi.

„Děláme vše, aby to nenastalo. Hospodářské výsledky České republiky, navzdory logickému propadu, patří mezi nejlepší v Evropě. Podařilo se nám v době covidu udržet průmysl a stavebnictví, čímž jsme udrželi nízkou míru nezaměstnanosti. Lidé nemusí mít fatální strach o práci jako jinde v Evropě,“ uvedl.

„Samozřejmě, nebude to jako před rokem, kdy jsme byli na vrcholu, ale není důvod ke skepsi a ani k tomu držet zbytečně peníze na účtech. Zažíváme nejnáročnější období novodobých dějin, ale jsme mimořádně odolným národem a musím smeknout před tím, jak se s tím všichni vyrovnávají,“ vyzdvihl.

Myslí si rovněž, že máme šanci z celé krize máme šanci vyjít posílení. Není tedy důvod k nějaké skepsi.

V rozhovoru také prohlásil, že se budoucnosti neobává, ale i tak upozorňuje na jednu zásadní věc.

„Nesmíme čekat, že situaci za nás někdo vyřeší. Je to na nás, vše musíme tvrdě odpracovat a nespoléhat na dotace a nekonečné podpory,“ zdůrazňuje.

Nedodržování opatření

Ministr se vyslovil také k tomu, že někteří lidé stále nedodržují opatření. Uvedl, že sice chápe, že jsme v pandemické válce, i tak ale tento postoj nepovažuje za šťastný.

„(V pandemické válce, pozn. red.) je třeba dodržovat mimořádná pravidla, jakkoliv se nám nemusí zamlouvat. Nikdo nedělá restrikce s radostí, ale proto, že chráníme nejohroženější část obyvatel. Pokud to neuděláme, zkolabují nemocnice a budeme mít násobky mrtvých,“ míní.

Podle něj tak ti, kteří nedodržují opatření a nabádají k tomu i ostatní, tím neškodí vládě, ale svému okolí, solidárním podnikatelům a úplně dehonestují práci lidí v první linii.

„Omlouvám se, ale pro ně nemám nejmenší omluvu,“ řekl jasně.