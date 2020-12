Kobza vnímá brexit jako výhru pro Brity a doporučuje Čechům, aby kráčeli ve stejných šlépějích

Poslanec SPD Jiří Kobza poskytl komentář serveru Parlamentní listy, v němž se hlavním tématem stal brexit a postoj EU. Český politik se přitom netají názorem, že Britové podle něj svým rozhodnutím opustit EU vyhráli a uvedl, že ČR by mělo pokračovat v jeho šlépějích.

Na Štědrý den, tedy 24. prosince, se objevily informace o tom, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson konečně uzavřeli pobrexitovou dohodu. Kobza si ale myslí, že zatím není co slavit, jelikož tuto dohodu musí schválit ještě britský i evropský parlament.

„A také neznáme veškeré detaily zhruba dvou tisíc stránek této dohody – i když vše zatím nasvědčuje výraznému vítězství britských vyjednavačů a Británie,“ uvedl politik pro daný portál.

Místo principu win-win – zákopová válka

„A tak namísto racionální úvahy a úsilí o dohodu na oboustranně výhodném principu ‚win-win‘, kdy by zůstal zachován rámec svobodné obchodní výměny bez překážek, probíhala několik let spíše zákopová válka vedena na straně EU uraženou ješitností a mentalitou prokurátora a soudce v jedné osobě, který chce udělit obžalovanému co možná nejpřísnější trest,“ myslí si člen SPD.

Podle něj se tak nyníjeví jako poražený hráč, který nebyl úspěšný ve své svaté válce proti státu, který se rozhodl z unie odejít. O principu win-win tak podle jeho mínění nemůže být řeč.

Zdůrazňuje přitom, že Velká Británie přicházela s jedním rozumným kompromisem za druhým, zatímco EU je odmítala.

Arogance, šikanování a snaha o vytrestání

Zmínil například to, že Britové požadovali, aby mohli dle vlastního uvážení lovit ve svých vodách. To se ale nelíbilo hlavně Francouzům. Nicméně, Kobza má pro tento jejich požadavek pochopení a zmínil, že britské námořnictvo je dost silné na to, aby zabránilo pirátskému rybolovu.

Jako další připomněl spor, který se vedl o legislativní podporu britských firem. I v tomto případě si podle něj chtěl Brusel zachovat vliv. Premiér Velké Británie Boris Johnson chtěl zachovat suverenitu své země a žádal o separátní jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Jeho snaha však nebyla úspěšná. Politik tak mluví o jakémsi dalším projevu arogance EU.

„Což opět dokazuje, že vyjednavači za EU a její vedení nikdy nepreferovali dohodu v zájmu členských států a jejich občanů a vzájemně výhodné budoucí obchodní i jiné vztahy s Británií, ale pouze ideologické a politické principy a předsudky, mocenskou aroganci, nepokryté šikanování a snahu o exemplární vytrestání Británie za odchod z EU. To vše očividně i za cenu enormního poškození zájmů členských států, jejich firem, podnikatelů a obyvatel,“ řekl k jednání EU.

Podotkl však, že Johnson nezahálel a mezitím uzavřel obchodní dohody s Japonskem a s Kanadou. Stejně tak je v plánu dohoda se Spojenými státy. Podle Kobzy je však otázkou, jak se k této dohodě bude stavět nový americký prezident Joe Biden.

Česko by se mělo inspirovat

V neposlední řadě Kobza zmínil, že i Česko by mělo kráčet ve šlépějích Británie. Stojí si totiž za tím, že naše země měla opustit EU už dávno a uzavírat vlastní vzájemně výhodné obchody s dalšími zeměmi.

„Jde totiž opět jen a jen o peníze a o moc lidí, kteří nejenže nesplňují požadavky kvalifikace na ‚evropské vládce‘, ale naopak, zosobňují pouze parciální zájmy nátlakových skupin velkých členských států EU. Důkazem toho byla skutečnost, že vyjednávací tým EU se léta na zájmy malých členských zemí vůbec neohlížel,“ vysvětlil svůj názor člen SPD.

„Pro českou vládu (a náš stát) celé dění kolem brexitu, jak je interpretováno a zneužíváno vedením EU, znamená mimo jiné prudký růst plateb do struktur i fondů EU, protože její vedení si celkem jistě neodepře luxus velkorysých platů a moci nad (zejména těmi menšími) členskými státy. Naše vláda si tedy při veškeré bídě dopadů covidu bude muset na zahraničních finančních trzích půjčovat výrazně více peněz, abychom nasytili nenasytný apetit bezdětných (tedy bez vlastní budoucnosti) potentátů EU,“ dodává.

Politik dále tvrdí, že brexit mimo jiné ukázal, jak zoufalá byla snaha vedení EU udržet jeden z bohatých zdrojů financí pod svojí nadvládou.

Závěrem konstatoval, že v budoucnu bude na EU nahlíženo jako na projekt, u kterého vyhrál ten, kdo od něj co nejrychleji utekl. A právě Češi měli utéct už dávno…