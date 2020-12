Neobvyklý Silvestr v Česku. Co je dovoleno a na co byste si naopak měli dát pozor?

Koronavirová epidemie se promítá i do společenského života. Jinak tomu nebude ani dnes večer, na Silvestra. Kvůli přísným protiepidemickým opatřením totiž platí jistá pravidla a například se nebudou konat tradiční venkovní oslavy. Co je dnes večer dovoleno? A na co bychom si měli dát naopak pozor?