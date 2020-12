Skála: Nařčení Posselta z etnické čistky není jen pobuřující. Jde zde o hrozbu, na kterou musí Česko razantně odpovědět

„Němci tomu říkají Kinderstube. My Češi – slušné vychování. Kdo je má, před Vánocemi si dává záležet dvojnásob. Bernd Posselt je z jiného pytle. K svátkům nám nadělil nehoráznou drzost. O „neoprávněném vyhnání Němců“, jehož jsme se měli dopustit po válce. Už si je troufá vydávat za „etnickou čistku“, ba „chladnokrevně plánovanou“,“ uvedl Skála.

„Dlouho razil i mnohem tvrdší postih. Závěry Postupimské konference jaktěživ nezpochybnili ani západní signatáři. Československo zvolilo humánnější postup. Z odsunu vyloučilo antifašisty i desetitisíce odborníků. Komu nechybí Kinderstube, děkoval by zdvořile i dnes,“ poznamenal Skála.

Politik se však s tímto tvrzením vůbec nedokáže ztotožnit, neboť Česko podle jeho poznámky o odsunu Němců ani nerozhodovalo. Udělali to antihitlerovské mocnosti, zatímco iniciátorem byl Londýn.

Pokračoval pak, že reálnou variantou odsunu bylo naproti tomu uplatnění předmnichovských zákonů. „Desetitisíce vlastizrádců by skončily za mřížemi. Na desítky let. Spoustu Hitlerových hrdlořezů by neminul hrdelní trest,“ líčil Skála.

„Posselt nás uráží jménem landsmanšaftu. Založili ho zavilí revanšisté. Nacistickými grázly se hemžil i pak. Žízeň po pomstě páchla z desítek jejich lejster. Už je snad někdo zneplatnil? Omluvil se za ně aspoň zpětně? Jen šaškárnou je i „zrušení“ těch, které si brousí zuby na české majetky. Tohle farizejské gesto zneplatněno bylo. Německým soudem a neprodleně,“ upozornil politik.

Skála je přesvědčen, že Posselt svými slovy „zlehčuje zločin, nemající obdoby“.

„Z jeho kompliců dělá nebohé oběti. Zločin chce přišít zemi, která je poslala „Heim ins Reich“. Legitimního postihu se tím velkoryse zřekla,“ všiml si Skála.

Politik při této příležitosti poznamenal, že suverenitu země určuje to, nakolik si smí odepřít dvojí metr. Zavzpomínal tak například na kauzu s ricinem , v jejímž důsledku byli dva ruští diplomaté vyhoštěni zpátky domů. „Žalostná ptákovina tak urazila zemi, která nás před genocidou zachránila,“ upozornil Skála.

Všímá si pak, že v případě Posselta však žádné podobné následky ale nepřicházejí.

„Německý velvyslanec na koberec nemusí. Aby se jeho vláda distancovala, nikdo nežádá. Petříček vysílá českého velvyslance na Posseltovy srazy. Landsmanšaft chce jeden z příštích konat rovnou u nás,“ podotkl Skála.

„Sprostota překročila meze. Nařčení z „etnické čistky“ není jen pobuřující. Zakládá obvinění, za něž padají těžké tresty i dnes. A tedy i „nárok“ na mamutí „odškodnění“. Od země, která se ne a ne dočkat reparací za nacistické zločiny,“ poznamenal Skála.

Politik ale trvá na tom, že tato nespravedlnost by neměla být ponechána bez odpovědi.

„A to je hrozba, již nelze přejít jen pár komentáři. Smést ji se stolu musí český stát. Razantně a bez všech okolků. Jménem těch, koho k tomu zavazuje Ústava,“ uzavřel věc dotyčný.