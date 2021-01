Místo vděku pražští kašpárci odstranili sochu osvoboditele. Konečná zhodnotila rok 2020

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná uveřejnila video, ve kterém se zamýšlí nad uplynulým rokem. Do výčtu významných událostí zahrnula nejen pandemii koronaviru, ale i rozhodnutí městské části Prahy 6 odstranit sochu maršála Koněva či odhalení pomníku vlasovcům v Řeporyjích.

Pokud by Konečná měla označit minulý rok jedním přídavným jménem, tak by použila slovo „divný“.

„Ano, takovým rok 2020 skutečně byl. Mnohými vysmívaný virus vzal spoustě z nás někoho blízkého, který by tu jinak ještě mnoho let mohl být s námi,“ řekla na úvod europoslankyně.

Podotkla, že boj proti koronaviru byl náročný nejen pro lékaře a zdravotníky, kterým tímto děkuje za vše, co pro nás dělají, ale i pro řadu občanů, kteří kvůli covidu-19 musí řešit finanční výpadky, existenční problémy a mnozí i problémy psychického charakteru.

„Rok 2020 byl také divný tím, že místo toho, abychom poděkovali v roce 75. výročí osvobození naší země, tak několik pražských kašpárků přistoupilo k odstranění sochy, která osvoboditele symbolizovala. A ještě se neštítili k tomu přidat pár nadávek a nějaký Novotný někde v Řeporyjích pro jistotu odhalil desku válečným zločincům – vlasovcům,“ řekla Konečná.

Dále se dotkla rozhodnutí starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) přepsat ve svých městských částech dějiny 2. světové války.

Podle ní se něco podobného dalo čekat s ohledem na rezoluci Evropského parlamentu z roku 2019. V nezávazném dokumentu stojí, že ke 2. světové válce přivedl pakt Molotov-Ribbentrop, což znamená, že největší válku v moderních dějinách nezačalo pouze nacistické Německo, ale i Sovětský svaz. Konečná byla jediná z českých europoslanců, kdo hlasoval proti.

Výzva pro levici

Podle Konečné ani tento rok nebude jednoduchý. Bude nutné se zejména vypořádat s následky krize. Levice v Česku zase stojí před existenční hrozbou.

„Levice sehraje svůj zápas o svou existenci na české politické scéně,“ zdůraznila proto Konečná.

Letos v říjnu se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Podle modelu agentury Kantar ze začátku prosince se ani jedna tradiční levicová strana nemusí dostat do dolní komory Parlamentu. Sociální demokracii by podle průzkumu volilo 4,5 %, zatímco komunisty pouze 3,5 % dotázaných. Na prvním místě je podle průzkumu hnutí ANO s 25 %, které následují Piráti s 20 %.

Na závěr se europoslankyně zmínila o očkování proti koronaviru. Zdůraznila, že prosazuje, aby vakcinace byla čistě dobrovolná. Přitom dodala, že vakcíny v dějinách prokázaly, že jsou tou lepší cestou, díky které je počet obětí epidemií mnohem nižší. Vystupuje ovšem proti tomu, aby vakcíny sloužily byznysu nadnárodních korporací.

Připomeňme, že očkování v České republice začalo dne 27. prosince. Jako první si nechal injekci píchnout premiér Andrej Babiš (ANO). První, kdo dostane dávku, budou zdravotní sestry a lékaři, kteří se starají o pacienty nakažené koronavirem. Jako další budou na řadě senioři. Řada na ostatní občany přijde až v období mezi březnem a červnem. Podle vakcinačního plánu ministerstva zdravotnictví se na některé dostane až v roce 2022.