„Souboj miminek“: Podívejte se, kde se narodilo první české miminko v roce 2021

Nový rok s sebou vždy přináší jeden radostný „souboj“, a sice „souboj miminek“. A jde v něm doslova o sekundy. Každoročně se totiž soutěží o titul první miminko roku, které si letos, v roce 2021, vybojovala holčička Viktorie. A celkově to vypadá, že zatím letošnímu roku na plné čáře vévodí holčičky.

Prvním dítětem tohoto roku je Viktorie, která přišla na svět minutu po půlnoci ve Fakultní nemocnici Plzeň. Uvádí se, že holčička po porodu měřila 50 centimetrů a vážila 3330 gramů. Je zdravá.

Pokud jde o prvního občánka v Praze, je jím chlapeček (3,7 kg, 53 cm), který přišel na svět v 1.06 hod v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Za patnáct minut jej v porodnici U Apolináře následovala holčička vážící 3300 gramů a měřící 49 centimetrů. Do třetice zmiňme ještě holčičku Evelínu (3,8 kg a 49 cm), která se narodila na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Motol v 1.40 hod.

Prvním miminkem ve středočeských nemocnicích je holčička Ema (3 710 gramů), kterou přivítali v kolínské porodnici v 0.03 hod. V Karlovarském kraji si letos zasloužila prvenství holčička Zora (2020 gramů). Ta se narodila v Nemocnici Sokolov v 5.00 hod ráno. Ve Fakultní nemocnici Olomouc zase přišla na svět dvanáct minut po půlnoci Natálka.

Prvním miminkem 2021 narozeným v nemocnicích na Vysočině je chlapec Mikuláš (3780 gramů, 52 cm), narozený v nemocnici v Třebíči dnes v 1.26 hod. Na jihu Moravy si letos titul odnáší Rozálie, která vykoukla na svět v Nemocnici Břeclav čtyři minuty po půlnoci.

Co se týče Pardubického kraje, zde byl prvním letošním miminkem chlapec Tadeáš. Toho maminka porodila 38 minut po půlnoci v nemocnici ve Svitavách. V Ústeckém kraji se v tento den jako první narodila holčička Daniela (3410 g, 50 cm), a to jen tři minuty po půlnoci v nemocnici společnosti Krajské zdravotní v Mostě. V Královéhradeckém kraji se první lednový den ve Fakultní nemocnici Hradec Králové narodil chlapeček, a to ve 0.26 hod. První děvče pak přišlo na svět v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou v 01.19 hod.

Pokud jde o Zlínský kraj, zde maminka ze Zdounek na Kroměřížsku porodila holčičku Elu. Ta na svět přišla v 02.05 hod v porodnici Kroměřížské nemocnice a vážila 3360 gramů a měřila 48 centimetrů. Za zmínku stojí také Moravskoslezský kraj, v němž byli letošními prvními dětmi dva chlapci. V Městské nemocnici Ostrava (MNO) se dvě minuty po půlnoci narodil Tomáš, zatímco v Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice přišel na svět jen o deset minut později Mikuláš.

V jihočeských nemocnicích se letos jako první narodila dívka Inna (2510 gramů), a to v českobudějovické nemocnici v 0.52 hod.

Předchozí roky

A kdo „vyhrál“ v předchozích letech? V roce 2016 si tento titul vysloužila Alice (2940 g, 48 cm) z Moravskoslezského kraje, kterou porodila jedna maminka ze Žermanic, a to už minutu po půlnoci v nemocnici v Havířově na Karvinsku.

V roce 2017 jako první na svět vykoukla hned dvě miminka. Minutu po půlnoci v havířovské nemocnici přišel na svět René a ve stejnou dobu se v brněnské porodnici na Obilním trhu narodila holčička Linda.

Rok 2018 zahájil chlapeček Jakub, který zřejmě na svět opravdu spěchal. Narodil se totiž pouhých 25 sekund po půlnoci, a to v porodnici v Kadani na Chomutovsku.

I v roce 2019 se prvním miminkem stal chlapeček. Tomáš (3700g, 51 cm) spatřil světlo světa pouhou minutu po půlnoci v nemocnici v Písku.

Loni byla zase jasným vítězem holčička Laura. Té se na svět zachtělo dříve, jelikož termín porodu byl až 7. ledna. Zajímavé je také to, že Laura šla ve šlépějích své starší sestřičky Nikolky, která se také narodila 1. ledna.