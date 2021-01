„Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu,“ prohlásil Babiš v projevu. Naději vidí ve vakcíně

Babiš své povídání začal tím, že ještě v minulém projevu, který přednášel před rokem, netušil, co naši zemi v roce 2020 čeká. Plné znění projevu bylo zveřejněno na stránkách Vlády ČR.

Co nám pandemie vzala

„Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie koronaviru s sebou přinesla největší krizi za posledních 30 let,“ poznamenal.

„Těch uplynulých 12 měsíců bylo opravdu náročných. Pandemie nám totiž ukázala, jak málo jsme byli připraveni na zdravotní výzvy, které přináší globalizovaný svět a jak jsme přes veškeré naše moderní technologie zranitelní. A také nám ukázala, že náš způsob života, který jsme brali jako naprosto samozřejmý, tak samozřejmý být nemusí,“ pokračoval.

Dodal také, že násnaučila hned několik věcí.

Následoval shrnutím toho, co se během uplynulého roku dělo, a to od uzavírání škol až po těžké časy pro živnostníky a podnikatele. Právě pro ty poslední má on sám pochopení, jelikož sám také budoval firmu a ví tedy, co to obnáší.

„A dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost. Prostě ten rok byl neskutečně smutný, těžký a depresivní,“ přiznal sklesle.

Zmínil také finanční ztráty státu, které mu sice bytostně vadí, ale dokáže se s tím vyrovnat. „Vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme,“ argumentoval. S jednou věcí se však smířit nedokáže.

„Daleko hůř se vyrovnávám s lidskými ztrátami. Zatímco během první vlny nebylo tolik lidí, kteří měli ve své rodině někoho nakaženého, nyní je situace jiná. Teď už skoro každý ví o někom, kdo se nakazil nebo dokonce zemřel. Bohužel,“ nastínil současnou situaci.

V souvislosti s tím také vzpomíná, že přišla řada otázek, zda vláda postupovala správně, rychle, dostatečně. „Problémy, kterým jsme jako vláda čelili, byly obrovské a netušené. Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili,“ myslí si Babiš.

Plusy koronavirové krize

„Uplynulých 12 měsíců nám také hodně dalo, i když si to možná ještě neuvědomujeme. Třeba jen málokdo tušil, kolik mezi námi žije neznámých, hrdinů. Třeba první žena, co si sedla k šicímu stroji a ušila první roušku. První člověk, kterého napadlo zorganizovat nákupy pro seniory a doručit je k nim domů,“ uváděl příklady.

Nicméně, aby premiérovo poselství nebylo jen plné negativ, pozornost se snažil soustředit i na to, co nám vlastně koronavirová krize dala, ač to může znít jakkoli rozpačitě.

Podle jeho mínění nám covid krize také ukázala, co je v životě skutečně důležité.

„Spousta z nás měla třeba poprvé možnost se konečně zastavit a uvědomit si, jak žijeme. Strávit víc času s rodinou, svými blízkými, ale i se sebou samými,“ poznamenává.

Premiér tak vidí plusy i v tom, že si spousta lidí uvědomila, jak jsou někteří lidé důležití, i když do té doby nebyli příliš doceňováni.

„Lidé konečně ocenili práci prodavaček, které covid necovid trávily dlouhé hodiny v obchodech, řidičů, kteří museli jezdit během pandemie, nebo poštovních doručovatelek, které dál házely dopisy do schránek. A především lékařů a sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první linii,“ prohlásil.

Pokračoval tím, že jsme přišli i na to, jak důležité jsou pečovatelky v domovech seniorů, personál v nemocnicích, laboranti a zaměstnanci hygienických stanic. „A řekl bych, že díky krizi mnoho z nás docenilo práci záchranářů, policistů a strážníků, hasičů a také naší armády,“ míní.

„Krize je výzva.“

Díky krizi jsme také začali více využívat možnosti online prostoru, které nám nabízí, ať už to byla práce z domova nebo komunikace s přáteli a blízkými.

Za tu lepší stránku považuje i to, že pro nás celá situace byla jakousi výzvou, kterou jsme nakonec dokázali využít.

„Krize je totiž příležitost. Je to výzva, jak dostat ze sebe to nejlepší. A to se také stalo. Myslím, že všichni můžeme být hrdí na to, jak jsme se této příležitosti chopili,“ uvádí.

Podle Babiše se navíc právě v takových chvílích ukázalo, že pro naše občany těžké chvíle znamenají obrovské nesobecké nasazení, pocit sounáležitosti, vzájemné pochopení a respekt. Zmínil také solidaritu a nezištnou pomoc, kterou považuje za naši hlavní zbraň v boji proti nemoci.

„Nemohu dostatečně poděkovat všem, kteří se podíleli na boji proti pandemii. Zdravotníky a dobrovolníky to stálo spoustu potu, odříkání a hodně sil. Chci poděkovat všem, kteří dodržovali a nadále dodržují zdravotní opatření 3R - ruce, roušky, rozestupy – bez vás by byl boj proti koronaviru předem ztracený,“ vyjádřil svůj vděk.

Vyzval také všechny, aby si vzpomněli na to, jak jsme se během první vlny dokázali semknout a táhnout za jeden provaz, i když se dnes často mluví o tom, jak je naše společnost rozdělená.

„Během druhé vlny sounáležitost a solidarita už bohužel taková nebyla. O důvodech můžeme vést diskuse, ale stále chci věřit tomu, že přes veškeré rozdíly v názorech se na těch základních a podstatných věcech dokážeme shodnout,“ vyjádřil naději.

Rok 2021 nezačíná zrovna šťastně, ale…

Dle premiéra by se tak lidé měli navzájem respektovat. Musíme si totiž uvědomit, že naše společnost může fungovat jen s vědomím, že každý v ní má své místo a svou hodnotu a že život každého z nás je důležitý.

V neposlední řadě Babiš promluvil o tom, jak to v současnosti je a jak vypadají vyhlídky do budoucna.

„Je pravda, že rok 2021 začíná neutěšeně. Nákazu se zatím bohužel zkrotit nepodařilo. Já ale vidím první záblesk naděje. A tou je vakcína,“ přiznává.

A právě očkování a nákup vakcín Babiš označil za jednu z největších výzev nového roku.

„Budeme muset během velmi krátké doby proočkovat lékaře, sestry, prostě všechny složky státu, které bojují proti té zákeřné nemoci. A současně i ty nejohroženější skupiny obyvatelstva, hlavně seniory. Jedině tak uvolníme a ochráníme náš zdravotní systém a budeme moct postupně uvolňovat nepříjemná opatření. Očkování je cesta k normálnímu životu, ale ta cesta bude dlouhá,“ myslí si.

V samotném závěru pak ještě všechny požádal, aby omezili kontakty s přáteli a známými, než se populace nechá proočkovat.

„Těch několik týdnů nebo měsíců, kdy zatneme zuby, není tak velkou obětí v porovnání s pár lety života, o které mohou přijít naše babičky a dědečkové. Věřím tomu, že si za pár měsíců řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně jako v minulosti jiné. Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm,“ dodal a všem popřál optimismus a naději do nového roku, stejně jako hodně zdraví.