Krainová šokovala fanoušky fotografií ze sauny

Vypadá to, že by meteorologové měli přehodnotit předpověď počasí. V Česku totiž začíná být pořádně horko, a to vše kvůli novým snímkům Simony Krajinové na Instagramu. Česká topmodelka totiž sdílela nový příspěvek přímo z sauny, do níž, jak je zvykem, chodí úplně nahá. Není divu, že mužská část jejích fanoušků byla tímto novoročním dárkem potěšena.