Hasiči ukončili pátrání po hadovi, který uštknul holčičku. Starosta varuje, že může být u někoho doma

V pátek večer uštknul had v obci Jenštejn u Prahy malou holčičku. Ta musela být po ošetření záchrannou službou převezena do nemocnice. Hada se doposud nepovedlo najít, hasiči tak ukončili pátrání.

„V pátek večer jsme přijali od záchranné služby informaci o tom, že bylo dítě kousnuté hadem, pravděpodobně chřestýšem. Do Jenštejna, kde k události došlo, byli ihned povoláni policisté. Prověřovali sousedy, zda někdo nechová hady, chřestýše, či jiné nebezpečné hady,“ sdělila pro iDnes.cz mluvčí středočeské policie Michalea Richterová.

Krajská mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová pak dodala, že dívenku kousl had do dolní končetiny. „Když jsme ji měli v péči, nebyla v ohrožení života. Po nezbytné péči jsme ji transportovali do nemocnice,“ dodala.

Jak uvádí server tn.cz. had uštknul dívku asi v pět hodin odpoledne. Herpetolog Karel Kerouš konstatoval, že se jednalo buď o chřestýše, nebo velkou zmiji. Ten také uvedl, že holčička měla štěstí, že zuby hada pronikly skrz obuv, bota tak zabránila části hadího jedu, aby se dostal do krevního oběhu.

Ačkoliv hasiči po hadovi intenzivně pátrali, nalézt se jej nepovedlo. Před dnešním polednem tak akci odvolali.

„Pátrání bylo ukončeno, hada se nalézt nepodařilo, prohledány byly všechny zahrady v dosahu dle pokynů odborníka. Hledali jsme všichni celkem asi sedm hodin,“ sdělil starosta vesnice Norbert Hlaváček.

„Může i šplhat. Pokud je někde venku a ne v teple, bude neaktivní, ale existuje riziko, že se vplížil do nějakého domu. V případě, že jej někdo objeví doma, má okamžitě hermeticky uzavřít místnost a volat Policii ČR nebo hasiče,“ dodal.

Útok hladového tygra

Jak však starosta dodal, je možné, že se plazovi povedlo dostat se i k někomu domu. Připomněl, že pakliže byl had dlouhou dobu v tomto chladném počasí , neměl by být pro své okolí nebezpečný kvůli své strnulosti.

V čínské provincii Šan-si napadl hladový tygr během cirkusového představení svého cvičitele. K útoku šelmy došlo v pátek 11. prosince. Tygr se téměř ihned na samém začátku představení vrhl na krotitele a hrozně vyděsil návštěvníky show. Zaměstnanci cirkusu však přišli na pomoc včas a odehnali zvíře dlouhou tyčí.

Napadeného muže okamžitě odvezli do nemocnice. Cvičitel vyvázl jen s drobnými tržnými ranami, protože tygrovi již v útlém věku byly odstraněny zuby, aby bylo minimalizováno riziko nehod.

Místní šerif, známý jako Lee, potvrdil, že cirkusový umělec neutrpěl smrtelně nebezpečná zranění. Muže v nemocnici vyšetřili a brzy propustili.