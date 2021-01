Tipy, jak správně skladovat med: Vyvarujte se častých chyb

Na portálu AAzdraví.cz radí, že správným skladováním nebude ani snížena kvalita medu a zůstane v něm zachován jeho vysoký obsah enzymů, vitamínů a minerálů.

V první řadě je důležitá vůbec samotná nádoba, ve které med je. Nejčastěji se med prodává ve skleněných nádobách, avšak doporučují se hlavně keramické, které jej chrání před slunečním svitem. Vhodné jsou však i nerezové a plastové nádoby. Samozřejmostí je pak skladování v temnu a suchu. Zapomínat by se nemělo ani na těsnost víka, které zabezpečí, že se dovnitř nedostanou nečistoty a vlhkost.

Jistě jste si nejednou pokládali otázku, za jaké teploty med skladovat. Uvádí se, že ta ideální teplota je do 10 stupňů Celsia, maximálně pak 18 stupňů Celsia. Pokud se med skladuje dlouhodobě za nižších teplot, pak se jeho kvalita může zachovat až na několik let. Na portálu rovněž píší, že lze med umístit i do mrazáku, na kvalitě by ztratit neměl.

Co se týče cukernatění medu, pak ten, který je vyroben z květů světlé barvy, obsahuje více glukózy a má tendenci krystalizovat dříve. Naopak tmavý med, který krystalizuje později, má v sobě více ovocného cukru. Lesní či akátový med pak zkrystalizuje až za několik měsíců.

Pozor na množství

Darja Rusakovová, kandidátka lékařských věd, ruská expertka na výživu, odbornice Národní asociace dietologů a odborníků na výživu, zase prozradila, jak a v jakém množství může být med konzumován a komu hrozí při konzumaci silné kontraindikace.

„Med obsahuje velké množství sacharidů. Pokud se jedná o biochemický index, tak se rovná cukru. V moderním světě se snažíme omezit přidávání cukru do naší stravy. Proto by se měl používat velmi opatrně. Můžete jíst 1-2 lžičky dopoledne, když máte možnost tyto sacharidy spálit,“ doporučuje odbornice.

Rusakovová poznamenala, že u lidí s cukrovkou mohou vzniknout silné kontraindikace při požití medu. Může to způsobit zvýšení hladiny glukózy v krvi. Podle ní tento produkt není tak bohatý na stopové prvky, vitamíny a další užitečné látky, které by se měly jíst v neomezeném množství. Může tak nepříznivě ovlivnit zdraví.

„Abyste získali co nejvíce z těchto živin, které jsou tam ve velmi malém množství, musíte jej sníst velmi mnoho. To povede k přebytku jednoduchých sacharidů, které negativně ovlivňují organismus a mohou vést k rozvoji diabetu, k rozvoji nadváhy a obezity,“ podotýká odbornice na výživu.

Rusakovová doporučuje výběr čerstvého medu prodávaného v obchodech. Domnívá se, že výrobek ze soukromých, netestovaných včelínů nemusí být vždy bezpečný.