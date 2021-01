Plán na očkování: Od půlky ledna se mohou objednávat lidé nad 80 let, od února kdokoliv

Počínaje 15. lednem bude spuštěn rezervační systém na očkování, a to pro seniory nad 80 let. Od února se pak budou moci objednávat všichni občané. Detaily prozradil premiér Andrej Babiš v Partii na Primě.

Babiš uvedl, že senioři, kterým je nad 80 let, se budou moci objednávat na očkování buď osobně, přes praktického lékaře, či zavoláním na linku 1221. Tam s nimi žádost vyplní operátor.

Všichni občané se budou moci objednávat od února. Vyplňovat budou údaje o věku, zdravotním stavu a povolání. Na základě toho pak systém určí termín očkování. Premiér zdůraznil, že správnost údajů bude ověřována, aby nemohlo dojít ke zneužití.

„Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje,“ sdělil premiér.

„Každý chce předvídatelnost. Ať mi někdo řekne, jak se budou lidi chovat,“ okomentoval premiér aktuální situaci s tím, že ta není dobrá, ale je jiná.

Babiš taktéž objasnil, že například zdravý člověk, kterému je 66 let, dostane termín později než 65letý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přednost budou mít také lidé trpící cukrovkou nebo onemocněním ledvin. Ze zaměstnání budou mít přednost pak pracovníci integrovaného záchranného systému, kritické infrastruktury, zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb. K očkovacímu plánu dodal, že by byl rád, pokud by se vše stihlo do září.

Uvedl, že pakliže budou dodržována opatření, v polovině ledna by se mohla začít zlepšovat situace, do normálu bychom se mohli podle něj vrátit v roce 2023.

Babiš okomentoval i to, zda měl po očkování nějaké problémy. Podle svých vlastních slov měl pouze krátce zvýšenou teplotu, žádné další vedlejší účinky nepozoroval.

Vakcinace a covid

Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, obdržela ČR v sobotu 26. prosince v objemu 9750 dávek. V Praze jsou do vakcinace zapojeny čtyři nemocnice: Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. Pět tisíc dávek vakcíny dostalo i Brno - Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Kromě nich však budou očkovat i ostatní krajské nemocnice.

V souvislosti s covidem zmiňme, že rizikový index protiepidemického systému PES již třetí den zůstává na 90 bodech ze sta, což je dosud nejvyšší hodnota za celý čas pandemie. Pátý stupeň pohotovosti, který kromě jiného označuje komunitní šíření nákazy, platí již pátý den v řadě.