Zeman se sešel s Babišem na novoročním obědě. Prezident se nechá naočkovat ve druhé polovině ledna

Nutno podotknout, že nejprve se měl oběd konat v klasickém formátu, tedy s rodinami. Později však Babiš uvedl, že po domluvě s prezidentem se rozhodli, že se setkají pouze sami dva.

Poté, co proběhl oběd, se prezident země Miloš Zeman vyjádřil k očkování proti covidu-19. Již dříve prezident řekl, že se naočkovat nechá, ale preferoval by vakcínu pouze v jedné dávce, jelikož má strach z jehel. Po dnešním obědě však konstatoval, že se nechá naočkovat ve druhé polovině ledna. Podle Babiše se Zeman nechá naočkovat vakcínou, která bude tehdy k dispozici. Vybírat si nebude.

Registrace na očkování

V této souvislosti zmiňme, že počínaje 15. lednem bude spuštěn rezervační systém na očkování, a to pro seniory nad 80 let. Od února se pak budou moci objednávat všichni občané.

Premiér Andrej Babiš uvedl , že senioři, kterým je nad 80 let, se budou moci objednávat na očkování buď osobně, přes praktického lékaře, či zavoláním na linku 1221. Tam s nimi žádost vyplní operátor.

Všichni občané se budou moci objednávat od února. Vyplňovat budou údaje o věku, zdravotním stavu a povolání. Na základě toho pak systém určí termín očkování. Premiér zdůraznil, že správnost údajů bude ověřována, aby nemohlo dojít ke zneužití.

„Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje,“ sdělil premiér.

Babiš taktéž objasnil, že například zdravý člověk, kterému je 66 let dostane termín později než 65letý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přednost budou mít také lidé trpící cukrovkou nebo onemocněním ledvin. Ze zaměstnání budou mít přednost pak pracovníci integrovaného záchranného systému, kritické infrastruktury, zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb. K očkovacímu plánu dodal, že by byl rád, pokud se vše stihlo do září.