Pět výtek pro Koudelku: Zemanova analýza BIS jejího šéfa zdaleka nepotěší. Co dál?

Poznamenává se, že materiál, který na podzim předal prezident Miloš Zeman premiérovi Andreji Babišovi, zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom.

Před pěti lety tento odborník patřil mezi kandidáty na ředitele této organizace. Z BIS odešel a v minulém roce nastoupil do prezidentské kanceláře.

Není novinkou, že hlava českého státu práci BIS opakovaně kritizuje, její šéf by měl být podle prezidentova názoru odvolán.

Rovněž připomeňme, že vládní návrh na jmenování Koudelky do generálské hodnosti prezident už pětkrát odmítl. Výše uvedený dokument v rozsahu jeden a půl stránky má jeho postoj zdůvodňovat. Obsahuje totiž výtky k práci Koudelky a BIS, a to v pěti bodech.

Koudelkovi se vyčítá například to, že na podzim 2019 veřejně mluvil o tom, že BIS společně s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB.

Podle prezidentského rozboru tímto činem byla ohrožena policejní práce.

Další výtka se týče kauzy, kdy BIS prověřovala informaci o možném ohrožení českých komunálních politiků jedem ricin, který do republiky dovezl údajně ruský diplomat. Nakonec se ukázalo, že kauza byla smyšlená a vznikla kvůli tomu, že české tajné služby dostaly falešné informace z diplomatického zastoupení.

Hrad považuje za ukázku neprofesionální práce i fakt, že BIS nedodala fakta o možné výrobě jedu novičok v Česku. Svého času to Zeman požadoval v souvislosti s útokem na přeběhlého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Británii na jaře 2018. Český prezident tehdy prohlašoval, že podle jeho informací se novičok v republice opravdu vyráběl, avšak BIS to vyvrátila.

Ve zprávě se připomínají i výroky Koudelky, které přednesl ve Sněmovně v květnu 2019. Šlo o způsob práce ruských tajných služeb v souvislosti s nutnou spoluprací v rámci Evropy i NATO. Poslední výtka tvrdí, že „zpravodajská služba ČR je odkázána na zjištění a tvrzení cizích zpravodajských služeb, aniž by jejich informace dokázala verifikovat“.

Situace s odchodem šéfnalytika Roma

V polovině října bezpečnostní analytik Jiří Schneider se věnoval odchodu šéfanalytika Jiřího Roma z Bezpečnostní informační služby (BIS). Jak informovala média, Rom odešel bez dohody s vedením BIS o svém dalším působení. Později se objevily informace, že o jeho služby se zajímá Kancelář prezidenta republiky, která je dlouhodobým kritikem BIS.

Jak uvedl Shneider, komentátoři naznačují, že Rom by mohl nahradit dosavadního ředitele BIS Michala Koudelku, kterému letos končí funkční období.

Autor přichází s myšlenkou o tom, že množství utajovaných a velmi citlivých informací, jež následně vyteklo z BIS na Roma do médií, svědčí o značné „děravosti“ služby.

„Reálně viděno, je to totiž zcela v intencích aktivního hybridního válčení, v čemž je BIS poslední dobou přebornicí. Její modus operandi je jednoduchý a opsaný z galérky – zloděj křičí „chyťte zloděje“! BIS nálepkuje kdekoho z kdečeho, neboli v rámci aktivních opatření odvrací jakákoliv podezření z vlastního pochybení tím, že je staví do pozice „útoku nepřátelských sil“. Komu to připomíná padesátá léta, má dobrou intuici,“ přišel s analogií Schneider.

Odborník připomněl, že Rom byl coby dlouholetý vrcholný funkcionář služby šetřen z podezření z „napojení na ruské služby“ po projevení ambice službu vést.

„Poté nezbylo, než ho zadupat do bláta, protože kdyby se šéfem stal, asi by zatočil s těmi, kteří plýtvají silami vlastní inspekce či odboru vnitřní bezpečnosti pouze kvůli kompromitaci adepta na ředitelský post,“ vysvětlil postup organizace.

Takže Schneider se nedivil, že Rom ze služby odešel, protože je-li pravdou, že na porady nejužšího vedení nebyl zván šéfanalytik, pak je něco podle odborníka zásadně špatně.

„Pokud je pravda, že BIS nechala odejít šéfanalytika, aniž se s ním dohodla na jeho dalším působení, byl by to jen další důkaz její tragické personální politiky,“ zdůraznil Schneider s dovětkem, že tímto selháním by vedení služby fatálně ohrozilo ochranu nejcitlivějších a nejutajovanějších informací a jejich zdrojů. Doplnil, že okamžitá rezignace ředitele služby by v tomto případě měla být tím nejmírnějším následkem.