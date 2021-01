„Smutné, k čemu je člověk schopen v této těžké době se snížit.“ Ondráček a jeho sledující odsoudili protest s rakví

Vondráček sdílel na svém profilu na Facebooku odkaz, ve kterém se o protestu píše. „Každý má právo vyjádřit svobodně a veřejně svůj názor. Díky tomu se v naší zemi tak dobře žije. Rozumím tomu, že v dnešní informačně přesycené době chcete zaujmout média a je tedy často nutné to ,trochu přehnat‘. I takové akce by ale měly ctít určité základní hodnoty a měl by se při nich používat mozek...“ napsal Vondráček na sociální síti.

Vyjádřil pochopení nad tím, že kvůli vládním opatřením se mnoho podnikatelů ocitlo v nelehké situaci, a často neví, jak dál.

„Ale použít jako symbol protestu rakev v zemi, kde zemřelo přes 11 tisíc lidí a tolik našich spoluobčanů pocítilo ztrátu svých nejbližších, považuji za vrchol nevkusu a nedomyšlenosti, a to se snažím být diplomatický. Bohužel to vypovídá více o protestujících a organizátorech než o tom, proti čemu protestují,“ konstatoval.

Nutno podotknout, že v komentářích sledující protest také odsoudili. „Souhlasím s Vámi Radku, tohle fakt zvolili špatně na protest!! Je mi líto, že se tím dotkli lidí, které covid zasáhl nejvíce,“ poznamenala Katka Guthová.

Uživatelka Jana Kolaříková považuje také chování za hranicí slušnosti. „Měla by se začít vyžadovat zodpovědnost za svoje chování. Tohle už je za hranicí slušnosti,“ napsala.

Práce je dost

„Smutné, k čemu je člověk schopen v této těžké době se snížit. Kdyby šli raději dělat něco, co má smysl. Práce je dost!! Ale ta jim asi nevoní, stále se za něco schovávají. Situace je stejná ve všech státech kolem nás, to tito ,myslitelé‘ s rakví nevědí?“ položila dotaz Petra Tenorová.

Nutno podotknout, že na protest zareagoval i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na svém profilu na Facebooku. „Přátelé, je to jen moje zdání nebo to je stále dokola stejných 20-30 lidí a jejich doprovod s kamerami a mobily v ruce? Nevíte náhodou, čím se živí nebo kdo je platí, že na to mají čas? Samozřejmě jim neberu jejich právo demonstrovat, ale... Co si o tom myslíte vy?“ napsal.

Připomeňme, že včera v poledne se sešlo na Květnovém náměstí v pražských Průhonicích několik desítek lidí. Poté se tato skupina lidí vydala pochodem i k domu předsedy vlády Andreje Babiše. Protestující přinesli před dům premiéra rakev, záchodovou mísu nebo svíčky.

Tuto akci pořadatelé zahájili proslovem, následně byl poskytnut prostor k vyjádření i ostatním účastníkům. Přímo před domem účastníci protestní akce zapálili svíčky, položili květiny i rakev a poslechli si několik písní. Na akci dohlíželi policisté, zásah však nebyl nutný.