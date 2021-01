Klaus mladší se vysmál koalici kvůli přijetí eura

Klaus mladší sdílel příspěvek europoslance Jana Zahradila z ODS na Twitteru, který v něm zmiňoval Piráty a Starosty a stejně tak i přijetí eura.

„Chci poděkovat jak Pirátské straně, tak Starostům. Za to, že se jejich koalice jasně přihlásila k přijetí eura, i ke Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu, pozn. red.). Otevřeli tím přirozený prostor pro ODS, aby se vůči obojímu zas jasně vymezila. Kdybychom teď chtěli tvrdit opak, nikdo by nám to už stejně nevěřil,“ napsal.

​Na jeho status zareagoval následně Miroslav Kalousek z TOP 09. „Milý koaliční partnere, TOP 09 se svého cíle přijmout euro nikdy nevzdá. Prvním krokem však musí být splnění Maastrichtských kritérií. Naše koalice bude rozpočtově odpovědná a přispěje tak k zavedení eura významnou měrou,“ reagoval na Zahradila.

A tato slovní přestřelka neunikla Václavovi Klausovi mladšímu z Trikolóry, který náležitě zareagoval na Facebooku.

„Kdybych třeba jako občan nechtěl euro - copak mi nabízí koalice ODS-Top09-lidovci? a) nic; b) že ho na 90 % zavede; c) že Zahradila brzo vyloučej z ODS. Trikolóra je proti přijetí eura za všech okolností,“ napsal.

Nutno podotknout, že v komentářích se objevila i reakce Zuzany Majerové Zahradníkové, taktéž z Trikolóry, která napsala jen „ABC“.

Jaroslav Foldyna z SPD to vidí také jasně: „A co vy, chcete euro? Kdo nechce euro, má jasno, volí SPD,“ uvedl na Facebooku zase on.

Mýtus o přijetí eura

Česká ekonomka Markéta Šichtařová také promluvila o dopadech přijetí eura, o nichž se spekuluje na sociálních sítích. V poslední době se šíří snahy přesvědčit Čechy o užitečnosti možného přijetí eura v ČR. Za těmito účely se tak v různých zdrojích jako pozitivní příklad uvádí Slovensko, které euro již přijalo.

Podle těchto zdrojů je větší ekonomický růst Slovenska způsoben právě tím, že Bratislava nahradila vlastní měnu eurem. S tím zásadně nesouhlasí ekonomka Markéta Šichtařová, která tvrdí, že se jedná o manipulační techniky a mylný výklad ekonomické statistiky

Tvrzení o tom, že si Slovensko užívá větší hospodářský a exportní růst ve srovnání s Českou republikou, převážně díky přijetí eura, není ničím jiným než zkreslením dat, uvádí Šichtařová.

Rozhodujícím faktorem, který přispěl k výraznému zvýšení slovenského exportu, je postavení několika nových automobilek na území republiky, nikoliv přijetí společné evropské měny. Šichtařová dále podotýká, že ani rozhodnutí o postavení těchto automobilek nemá žádnou souvislost s přijetím eura.