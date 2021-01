Skóre PES mírně kleslo, pátý stupeň však stále přetrvává

Mírný pokles indexu PES je způsoben snížením zjednodušeného reprodukčního čísla, které měří průměrný počet nakažených osob od jedné pozitivně testované osoby, konkrétně pokleslo z 1,4 na 1,31.

Ostatní ukazatele ovlivňující hodnotu PES se mírně zhoršily. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Za posledních 14 dní se zvýšil i počet nových případů v přepočtu na 100 000 obyvatel o 27 a představuje 1114 nově nakažených. Nákaza se začala šířit rychleji i ve věkové kategorii 65 let i více. Za poslední dva týdny se počet nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zvýšil o 30 nově nakažených a dosáhl tak celkové hodnoty 941. Roste také podíl pozitivních testů.

Co se týče situace v krajích, situace nevypadá o nic lépe. Všechny kraje se nachází nad hraniční hodnotou indexu PES 75. V Jihočeském a Plzeňském kraji index dosahuje hodnoty 76, což je spodní hranice pátého stupně. Nejděsivěji vypadá statistika v Karlovarském kraji, ve kterém se index PES nachází na hodnotě 96. Na okresní úrovni mají dva okresy Karlovarského kraje maximální hodnotu 100, jedná se o Chebsko a Sokolovsko.

Naopak pět okresů se nachází na hodnotách odpovídajících čtvrtému stupni rizika. Situace vypadá nejlépe na Jesenicku s hodnotou 67.

Od pondělí se zahajuje očkování ve všech krajích. Jako první budou naočkováni zdravotníci a pracovníci záchranné služby. Jak bude pokračovat očkování ostatních skupin obyvatelstva, by se měla veřejnost dozvědět v úterý z úst Andreje Babiše.

Zatím je známo jen to, že přednostně se ze začátku budou očkovat lidé nad 80 let, později i mladší. Od počátku února se pak bude moci na vakcinaci přihlásit kdokoliv, přednost však budou mít lidé s chronickými nemocemi.Připomeňme, že v Česku platí pátý stupeň, a to kvůli zhoršující se situaci s šířením koronaviru. Většina obchodů a restaurací je zavřená, platí zákaz vycházení od 21 do 5 hodin. Nehledě na všechna opatření se koronavirus ve společnosti šíří rychleji.

Někteří odborníci přisuzují prudký nárůst počtu nakažených svátkům, kdy se testovalo méně. Důkazem zhoršující se situace je i růst počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Od 27. prosince do 2. ledna byl zaznamenán nárůst téměř o tisíc, počet hospitalizovaných pacientů tak představuje necelých šest tisíc.

Situaci dnes odpoledne projedná vláda. Kromě jiného se bude zabývat změnami protiepidemického systému PES, ale podrobnosti představí ministr zdravotnictví Jan Blatný až v úterý.

Jisté je i to, že většina žáků se po skončení prázdnin vrátí místo do lavic k distanční výuce. Do lavic usednou pouze žáci prvních a druhých tříd a žáci speciálních škol.