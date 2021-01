„Hele, milá opozice, když tak všemu rozumíte, proč mlčíte k faktu...“ Ovčáček položil opozici nepohodlnou otázku

Publikace uvádí, že eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová v sobotu hájila postup Evropské unie při získávání vakcín proti covidu-19. Situaci vysvětlila tím, že jádrem problému není nedostatečný počet objednávek, ale malé výrobní kapacity firem.

Takovým způsobem vysoce postavená úřednice reagovala na kritiku, podle níž Evropská komise (EK) neobjednala od firem BioNTech a Pfizer dostatečné množství dávek.

Ovčáček sdílení tohoto odkazu doprovodil svým komentářem.

„Opozice a její povolná mediální klaka každý den útočí na vládu, že nezajistila dostatek vakcín. Lžou!“ napsal na Twitteru.

Následně přišel s historickým přirovnáním. Poukázal totiž na prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva a slovenského politika Vasila Biľaka, ideologa KSČ:

„Problém je jinde, jenže pro opozici je Evropská komise něco jako Brežněv pro Biľaka,“ poznamenal hradní mluvčí.

​V dalším statusu od Ovčáčka padly dotazy adresované opozici.

„Hele, milá opozice, když tak všemu rozumíte, proč mlčíte k faktu, že Izrael a Británie, země, které NEJSOU v EU, jsou na špičce v očkování? Nebo se bojíte kritizovat Brusel a tlačit na větší efektivitu?“ ptá se.

Tímto ironie od Ovčáčka však neskončila.

„Jo, vlastně. Vy umíte jen plivat na Babiše,“ podotkl.

​V dalším příspěvku Ovčáček připomněl, že Británie v pondělí spustila očkování další vakcínou, preparátem vyvinutým ve spolupráci Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca.

„Kdy se vakcínou začne očkovat v EU, není jasné, Evropská léková agentura uvedla, že během ledna ji neschválí,“ upozornil.

Na závěr autor statusu zase přišel se sarkastickou poznámkou.

„Česká opozice: Může za to Babiš!“ napsal Ovčáček.

​Následně poskytl i své hodnocení opozičních činitelů.

„Ne! A ne! A ne! Babiš! Za to může Babiš! Babiš! Křičí česká opozice, spolek nekompetentních a všehoschopných,“ vyzdvihl prezidentův mluvčí.

Včera se premiér Andrej Babiš setkal s prezidentem Zemanem na tradičním novoročním obědě na zámku v Lánech, během kterého se projednávalo téma očkování.

Zmiňme, že počínaje 15. lednem bude spuštěn rezervační systém na očkování, a to pro seniory nad 80 let.

Od února se pak budou moci objednávat všichni občané. Babiš uvedl, že senioři, kterým je nad 80 let, se budou moci objednávat na očkování buď osobně, přes praktického lékaře, či zavoláním na linku 1221. Tam s nimi žádost vyplní operátor. Všichni občané se budou moci objednávat od února. Vyplňovat budou údaje o věku, zdravotním stavu a povolání. Na základě toho pak systém určí termín očkování. Premiér zdůraznil, že správnost údajů bude ověřována, aby nemohlo dojít ke zneužití.

„Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje,“ sdělil premiér.

Babiš taktéž objasnil, že například zdravý člověk, kterému je 66 let dostane termín později než 65letý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přednost budou mít také lidé trpící cukrovkou nebo onemocněním ledvin. Ze zaměstnání budou mít přednost pak pracovníci integrovaného záchranného systému, kritické infrastruktury, zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb. K očkovacímu plánu dodal, že by byl rád, pokud se vše stihlo do září.