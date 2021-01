Od středy 6. ledna se změní výpočet systému PES. Co to znamená?

Od středy se změní podmínky pro to, jak počítat index v systému PES. Vzhledem k tomu, že aktuální systém a jeho rizika nemusí vždy svými hodnotami odpovídat realitě, rozhodlo se ministerstvo pro změnu.

Za nepřesnými statistikami stojí zejména plošné antigenní testování, které se u nás praktikuje od poloviny prosince loňského roku a o které je velký zájem. Díky tomuto typu testování se sice daří odhalovat pozitivní případy, ale zároveň roste tzv. pozitivita testů i reprodukční číslo. To má za následek neúměrné navyšování indexu rizika a statistiky mohou být oproti skutečnému stavu částečně zkresleny.

Zmiňme, že nyní se PES zohledňuje počet nových případů, nákazu seniorů, reprodukční číslo a podíl pozitivních testů.

Nově by tak tento výpočet neměl zohledňovat procento nově odhalených nakažených, které je zkresleno Na druhou stranu však začne započítávat více dat z nemocnic, například informace o jejich zatížení. Právě data o počtech hospitalizovaných a nakažených, kteří míří do nemocnic s těžším průběhem, totiž více odrážejí stav epidemie a indikují hrozbu kolapsu zdravotnického systému. A právě tomuto scénáři se vláda snaží vyhnout.

K tomu, že by měl PES projít změnou, hovořil ministr zdravotnictví Jan Blatný již dříve. Původně změnu metodiky plánoval k začátku roku, ale následně se rozhodl, že vše nejprve představí vládě.

„Při stávajícím výpočtu to (počty nově odhalených nakažených) enormně zvyšuje rizikové skóre a reálné riziko tomu neodpovídá. Nutilo by nás to provádět restriktivní opatření, která by nemusela být potřeba, když budeme vidět, že v nemocnicích se nic neděje,“ objasňoval v prosinci Blatný tento krok.

„V tuto chvíli se PES ještě nepočítá podle nové metodiky. Podmínkou pana ministra bylo, že to v pondělí představí na vládě, a předpokládám, že to bude přijato. Po odborné stránce i ze strany Centrálního řídícího týmu je to schváleno,“ prozradil Dušek a dodal: „Následně to bude už od 6. ledna rutinně počítáno a zveřejněno.“

K věci se vyslovil také ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Šéf zdravotnických statistiků ještě uvedl, že se nic nemění na to, že budou denně zveřejňována data o pozitivitě a počtu provedených testů v jednotlivých dnech.

„O ta čísla nikdo nepřijde, ale nebudeme je spojovat,“ nechal se slyšet na konci prosince.

Za zmínku mimo jiné stojí i to, že vzhledem k výše uvedenému by se mohla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Ministr Blatný přitom prozradil, že by některé aktivity, které jsou v některých stupních zakázané, mohly být umožněné za určitých okolností. Šlo by to například v případě, kdy má člověk negativní antigenní test.

Strategie očkování

Kromě změn v systému PES chce vláda na dnešní tiskové konferenci představit také podrobně rozpracovanou strategii očkování proti covidu-19. Vakcinační strategie, která platí doteď, počítá nejprve s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích. Postupem času by ale měli být zapojeni praktičtí lékaři a kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude naše země dostávat další dodávky vakcíny.

Již dříve premiér Andrej Babiš uvedl, že lidé starší 80 let se budou moci registrovat od poloviny ledna, ostatní pak od února. Následně jim budou, dle zdravotního stavu a věku, přidělovány termíny. Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí, že praktičtí lékaři začnou veřejnost očkovat pravděpodobně v březnu.

A právě od března by naše země měla dostávat dva miliony dávek měsíčně a denně očkovat kolem 80 000 dávek. K tomu však budou zapotřebí budou velká centra, jak si myslí epidemiolog Roman Prymula. S ním souhlasí i některé kraje, například ten Jihočeský. Jeho hejtman Martin Kuba totiž v pondělí přišel se strategií, v níž s takovými centry počítá pro každý okres.

Uveďme, že dle Prymuly dostalo v ČR vakcínu zatím asi 15 000 lidí. Nicméně, vzhledem k tomu, že zatím nefunguje centrální informační systém, nemusí být toto číslo přesné. I tyto počty chce však resort na dnešní tiskové konferenci představit.