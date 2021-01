Prymula o očkování: EU nás s vakcínami brzdí a očkovací strategie v ČR, stejně jako kampaň, měla přijít daleko dříve

Exministr zdravotnictví, epidemiolog a poradce předsedy vlády Roman Prymula promluvil v pořadu Interview na ČT24 o očkování proti koronaviru. Zmínil se o tom, že očkovací strategie měla přijít daleko dříve a obvinil EU z toho, že brzdí rychlost očkování. Pro srovnání uvedl, kolik dávek jsou schopny země mimo EU vyočkovat za den. Co dalšího řekl?

Prymula se v pořadu vyjádřil k epidemiologické situaci, která u nás v současné chvíli není moc dobrá. Uvedl, že minimálně do 15. ledna máme očekávat nárůst, poté dojde ke kulminaci a následně začnou čísla zase pomalu klesat.

„Počkejme si na ostrá data z následujících dvou dní. Čekám na úterý a středu,“ řekl s tím, že by počty mohly dosáhnout v pracovní den až 20 tisíc pozitivních případů.

To by znamenalo, že zátěž nemocnic by dle jeho slov měla být dokonce vyšší než v poslední vlně na přelomu října a listopadu.

V souvislosti s tím zmínil také očkování proti koronaviru, se kterým od pondělí začaly již všechny kraje České republiky. Podle něj jsme ale stále na začátku, jelikož vakcínu dle jeho dohadů u nás zatím dostalo asi přibližně 15 tisíc lidí.

Očkování – chyby a přešlapy

Ministerstvo zdravotnictví by však na dnešní tiskové konferenci mělo představit podrobně rozpracovanou očkovací strategii.

„Čeká nás doba, která bude nepoměrně náročnější, což je duben, květen, červen, kdy bychom měli mít zhruba dva miliony dávek každý měsíc. Budeme muset očkovat tempem, jako dnes očkuje Izrael. Očekávám, že to bude kolem 80 tisíc dávek denně,“ myslí si epidemiolog.

Vzápětí však zdůrazňuje, že v takovém případě nebude možné spoléhat pouze na praktické lékaře či nemocnice. Zapotřebí budou speciální centra.

Nicméně, Prymula prozradil, že očkovací strategie měla dle jeho mínění přijít daleko dříve. „Je pravda, že strategie měla vzniknout dříve,“ připustil. Přiznal také, že cítí jistou spoluzodpovědnost za to, že se tak nestalo.

„Dalo se to diskutovat už v létě. Cítím zodpovědnost, že jsem to za ten měsíc s tou strategií moc neposunul,“ uvedl s tím, že za pouhý měsíc v úřadu to ale nebylo možné stihnout.

„Nepochybně měla přijít výrazně dříve. Vzpomínám, když tady ještě vůbec nebyla vakcína, nemluvilo se o ní, ale už tu byla negativní protivakcinační kampaň, když náhodou vakcína bude...,“ míní.

Stojí si také za tím, že se mnohem dříve měla objevit ikterá by přesvědčila občany o tom, že je očkování správné. Podle jeho slov ale tento plán nakonec předběhla kampaň „protivakcinační“.

V současné chvíli sice nějaká kampaň k očkování vzniká, ale dle Prymuly se tak děje především z pozice různých privátních subjektů. Ty se totiž snaží přiložit ruku k dílu, pomoci a kampaň zafinancovat.

„Doufám, že bude těch vstupů podstatně více. Soukromý sektor do toho vstupuje, připravuje různé šoty a mohl by mít skutečně pozitivní dopad, ale je pravda, že je to pozdě,“ doplnil.

Očkování v zemích EU a zemích mimo EU

Dále se Prymulovo nelíbí, jak jsou na tom s očkováním země Evropské unie a země stojící mimo ni. Uvedl totiž, že při srovnání rychlosti očkování se zahraničím je znát jistý nepoměr. Podle jeho slov však není nutné očkovat rychleji, protože není očkovat čím. Podle jeho slov totiž Evropské unie, které jsme součástí, poměrově zajistila určitý počet vakcín.

„Nepoměrně lépe je na tom Izrael, který je schopen vyočkovat sto tisíc dávek denně. Spojené státy mají v lednicích sto milionů dávek. To jsou všechno země, které působily mimo Evropskou unii a byly schopny zakoupit vakcínu dříve,“ uvedl.

„Vzpomeňme na začátek, kdy čtyři velké evropské země uzavřely separátně kontrakt a pak až na naléhání EU to bylo zrušeno,“ zabrouzdal do nedaleké minulosti.

Strategie očkování v ČR

Zmínil však, že existují argumenty, že jako malá země bychom se bez té Evropské unie neobešli. Připomíná však jednu věc.

Bývalý ministr ještě dodal, že se na plánu očkování proti covidu-19 raději nepodílel.

„Nevstupoval jsem do toho. Od té doby, co jsem se rozhodl, že nebudu vládním zmocněncem pro očkování, jsem do strategie nemluvil,“ řekl.

Myslí si však, že by zde měla být centrální strategie. „Očekávám, že bude jednotný informační systém, jednotný objednávací systém, musí to být provázané,“ dodal.

Podle svých slov si však počká, co ministerstvo zdravotnictví na dnešní tiskové konferenci představí.

Připomeňme, že v současné chvíli se očkují především zdravotníci a senioři v nemocnicích nebo domovech důchodců. Premiér Andrej Babiš před pár dny zmínil, že lidé starší 80 let se budou moci registrovat na očkování proti covidu-19 od poloviny ledna, ostatní lidé pak od února. PojišťovnaVZP v pondělí zase uvedla, že nejdříve v březnu se bude očkovat u praktických lékařů.