Babiš uvedl, že EU zaspala, a proto chybí vakcíny. Rovněž prozradil, proč se nechal očkovat a zodpověděl časté dotazy

Očkování proti koronaviru je v naší zemi poslední dobou velké téma. V porovnání s jinými zeměmi ale Česko s vakcinací trochu zaostává. Může za to nedostatek vakcín, který má dle premiéra Andreje Babiše na svědomí zpožděný schvalovací proces Evropské komise, na který je naše země, jakožto člen EU, odkázána. Uvedl to řekl v rozhovoru pro deník Právo.

Vakcína a EU

Babiš se v rozhovoru vyslovil ke srovnání s ostatními zeměmi. Například Izrael nebo Velká Británie totiž očkují mnohem rychleji, než my. Podle premiéra je kamenem úrazu právě EU, která celý proces tak trochu brzdí.

„Ano, (EU, pozn. red.) je (brzdou, pozn. red.). Ale představte si, že by 27 států EU začalo teď nakupovat a předhánět se. Věřili jsme tomu, že když jsme věc předfinancovali a vložili do evropského fondu loni v listopadu 310 milionů korun, tak vakcínu dostaneme,“ prohlásil.

Zmínil se přitom o tom, že Izraelci měli údajně společnosti Pfizerpřeplatit o sto procent. „Protože my platíme za jednu dávku kolem 12 eur, tak byli ve výhodě. A stejně jako USA re­agovali rychle,“ vysvětlil.

Dodal však, že se bude Evropské komise (EK) dotazovat na to, proč EU v tomto případě také nejednala tak rychle.

„Už 10. prosince jsme se ptali na Evropské radě, když Británie začala 8. 12. očkovat, proč se neočkuje i v EU. Odpověď byla, že vakcína není schválená. Vyzývali jsme, aby to šlo rychleji. Bohužel bylo tam velké zpoždění,“ uvedl.

Rovněž si myslí, že není normální, že vakcína Astra Zeneca, která byla zakoupena již v srpnu, ještě nebyla schválena. Zdůraznil přitom, že některými vakcínami se již v jiných zemích očkuje, zatímco v zemích EU stále probíhá proces schvalování. Babiš však netuší, co za tím stojí.

„To opravdu nevím, ptám se stejně. Ano, Izrael a Británie jedou, protože se rozhodují samostatně. My se na to můžeme jen dívat a čekat. To je špatně, Evropa musí jednat rychleji. Jsme na očkování připraveni,“ vyjádřil se.

Vakcinační strategie

Řeč přišla také na vakcinační strategii. Babiš prozradil, že dnes, v úterý 5. ledna, zasedne vládní rada pro zdravotní rizika a představí detailní očkovací strategii.

„V té se bude řešit situace nemocnic, kterým jsme dali péči o vše – pacienty, testy i očkování. Proto je třeba jim nějak odlehčit, potřebujeme zapojit praktické lékaře, připravit rezervační systém. Komunikujeme s kraji,“ dodal.

„Nemohou chystat vlastní strategii. Musíme se domluvit, protože vakcínu nemají. Tu kupuje stát. Státní strategie už se projednávala dvakrát. Chtěl jsem, aby byla známa již před příchodem vakcíny. Ministerstvo ale muselo řešit jiné věci, třeba nouzové stavy,“ vysvětlil zpoždění.

Premiér reagoval i na to, že si většina krajů začala dělat vlastní vakcinační strategii, jelikož tu státní stále nemá k dispozici. Babišovi se ale tento postup nelíbí.

Uvedl rovněž, že do 6. ledna se všechny vakcíny, které přišly, zaočkují. Od tohoto čtvrtka navíc bude každý čtvrtek chodit 325 tisíc dávek od Pfizeru. „Tím, že jsme schválili po­užití šesté dávky z jedné lahvičky, tak se počet naočkovaných ještě zvýší,“ doplnil.

Babiš mimo jiné uvedl, že souhlasí s vysokoprůchodnými vakcinačními centry v rámci strategie, jak doporučuje jihočeský hejtman a lékař Martin Kuba. Prý se o tom povede debata.

Otazníky kolem očkování

Téma rozhovoru se stočilo i na to, zda bude možné uspokojit všechny zájemce čekající na očkování. Na dotaz Babiš reagoval kladně.

„Samozřejmě. To není o tom, jestli jsme schopni, ale zkrátka to musíme zvládnout,“ uvedl.

Doplnil, že zatím také platí, že lidé nemusí mít před očkováním negativní test na covid-19. Podle všeho tak očkovaný člověk může být i pozitivní.

„Podle mě záleží na psychologickém efektu. Jsem očkovaný, ale stále nosím respirátor. Zatím vše o nemoci neznáme. Jedna lékařka tvrdí, že kdo překonal covid, tak bude mít protilátky na rok. Nevíme, jestli očkování pomůže na rok nebo na déle. Tato poznání nás teprve čekají,“ prohlásil.

Na dotaz, zda očkovaní lidé budou moci posléze odložit roušku, Babiš nedokázal odpovědět a odkázal na ministra zdravotnictví Jana Blatného.

Navíc si myslí, že pokud překonáme pandemii a koronavirus zde zůstane jako chřipka, proti které se každý rok očkuje, tak se budeme každý rok možná očkovat i proti covidu. Zatím však platí pravidlo 3R – ruce, roušky, rozestupy.

Pokud jde o pořadník, od 1. února se budou moci zájemci o očkování hlásit do registru. Podle Babiše se první skupina, kterou tvoří asi půl milionu lékařů, zdravotních sester a důchodců, se bude přeočkovávat během ledna a února. A prozradil, co bude dál. „Potom počítač v rámci rezervačního systému podle údajů, které do něj budou vkládány, tedy údajů o zdravotním stavu, věku a profesi, určí každému termín,“ řekl s tím, že se veškeré zadané údaje budou muset ověřovat.

Zmínil se také o tom, že dle prozatímních údajů se chce nechat očkovat 40 % občanů. Premiér však přiznal, že pro tolik lidé dosud není vakcína, protože se čeká, až ji Evropa dodá. Stejně tak se dle něj musí počítat s tím, že se nechají přesvědčit i ti, kdo dnes očkování odmítají.

I sám Babiš se nechal očkovat. Logicky tak následovala otázka, zda si premiér myslí, že veřejnost k očkování přesvědčí právě záběry, jak se nechává očkovat on nebo ministr zdravotnictví Blatný.

„Já se nechal očkovat, abych šel příkladem, když jsem viděl ty fake news, které se kolem vakcinace objevily. To je těžké, kdybych nešel, tak by se ptali, proč jsem nešel, když se už nechali očkovat Biden i Netanjahu. Když jsem šel, tak mě někteří kritizují,“ zmínil Babiš rozporuplné reakce veřejnosti a dodal, že u někoho to vyvolalo plus, u jiného minus.